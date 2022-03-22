Украинские предприятия перемещают из зоны боевых действий: что известно

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Лиля Воробьева
В стране продолжается перемещение производств, попавших в зону боевых действий, в западные регионы Украины. Там сейчас работает 20 компаний, а всего перемещены 50 производств. Об этом информирует глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Данило Гетманцев рассказал об эвакуации украинских предприятий (фото из открытых источников)
Как отметил нардеп, 305 предприятий уже будут транспортироваться, а всего государственными органами получено 906 заявок на будущее перемещение. Сейчас помогают заработать представителям разного бизнеса: от IT-компаний до машиностроительных. Они будут размещены в основном на территории Львовской и Закарпатской областей.
"В сегодняшних условиях, когда Россия совершает вооруженную агрессию против Украины, сохранение предприятий и рабочих мест является важной задачей для нас. Государство помогает с транспортом, предоставляет возможность размещать работников в западных областях. Делаем все, чтобы экономика эффективно работала и дальше", – прокомментировал эту ситуацию Данило Гетманцев.
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