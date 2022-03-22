Украинские предприятия перемещают из зоны боевых действий: что известно

В стране продолжается перемещение производств, попавших в зону боевых действий, в западные регионы Украины. Там сейчас работает 20 компаний, а всего перемещены 50 производств. Об этом информирует глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев рассказал об эвакуации украинских предприятий (фото из открытых источников)

Как отметил нардеп, 305 предприятий уже будут транспортироваться, а всего государственными органами получено 906 заявок на будущее перемещение. Сейчас помогают заработать представителям разного бизнеса: от IT-компаний до машиностроительных. Они будут размещены в основном на территории Львовской и Закарпатской областей.

"В сегодняшних условиях, когда Россия совершает вооруженную агрессию против Украины, сохранение предприятий и рабочих мест является важной задачей для нас. Государство помогает с транспортом, предоставляет возможность размещать работников в западных областях. Делаем все, чтобы экономика эффективно работала и дальше", – прокомментировал эту ситуацию Данило Гетманцев.

Присоединиться к логистике: https://docs.google.com/.../1njXVzmzv7nv.../edit...

https://docs.google.com/.../1ZAbh9DCUkTfQFhtZZM0E.../edit... Заявку на релокацию можно подать по ссылке:

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ФЛПам отсрочат штрафы за неприменение кассовых аппаратов. Народные избранники могут до 1 февраля отложить штрафы для физических лиц-предпринимателей, так и не обзавевшихся кассовыми аппаратами, как того требует законодательство. Соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

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