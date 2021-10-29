Украинские ТЭС не получат российский уголь - Андрей Герус

В Telegram-канале главы энергетического комитета ВР появилась информация о проблемах с поставками угля украинским теплоэлектростанциям.

ТЭС, сжигая уголь, генерировала почти треть электроэнергии в 2020 г. - фото Facebook

Андрей Герус, глава Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, сообщил, что Российская Федерация прекращает поставки угля в Украину. С 1 ноября ТЭС не будут получать угли марок А (антрацит) и П (постное). Это топливо транспортировалось Группой ДТЭК, связанной с Ринатом Ахметовым, ПАО "Донбассэнерго", на 25% собственностью государства, и ООО Фирма "Технова" с кипрским учредителем.

Уголь из России не будет поставляться следующим теплоэлектростанциям:

Луганской ТЭС, Криворожской ТЭС, Славянской ТЭС, Дарницкой ТЭЦ, Сумской ТЭЦ, Черниговской ТЭЦ.

Министерство энергетики Украины на официальной странице Facebook 28 октября указывало, что в ноябре планируется импортировать уголя в два раза больше, чем в октябре – 562 тыс. тонн. Больше трети от этого объема – 200 тыс. тонн – будет ввозиться государственной компанией "Центрэнерго". Между тем Украина в сентябре добыла 2 млн. тонн угля, с начала года – 21 млн. 816 тыс. тонн.

Уголь используется для получения электроэнергии на тепловых электростанциях. За девять месяцев 2021 г. они произвели 26,732 млрд кВт. Итоги Минэнергетики в 2020 г. показали, что доля ТЭС в электроэнергетике составляет 27,2%.

Марка А – уголь-антрацит, являющийся высококачественным топливом. При сгорании одного килограмма этого вещества выделяется почти 8100-8750 ккал. энергии. Залежей антрацита в Украине – 11%. Марка П – постный уголь, который по теплотворной способности находится сразу за антрацитом – 7300-8750 ккал/кг.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о том, какая ситуация с запасами угля сложилась на украинских ТЭС и ТЭЦ. С материалом можно ознакомиться по ссылке.

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