Украинским аграриям выдали 20 млрд грн кредитов на посевную

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9", по состоянию на 5 мая текущего года, украинские банки выдали сельскохозяйственным производителям кредитов на 19 млрд 819 млн грн.

Программой "Доступных кредитов" воспользовались более 7 тысяч фермерских предприятий. Фото: Минагрополитики

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, основная часть была привлечена по программе портфельных гарантий 80%, что составляет 13 млрд 431 млн грн.

При этом, по данным Минагрополитики, количество сельхозпроизводителей, которые привлекли кредиты, составила 7 тысяч 194.

В министерстве отмечают, что представители аграрного бизнеса могут привлечь кредит на сумму до 60 миллионов грн сроком на шест месяцев. При этом, уплата процентов отсутствует.

В то же время, 20% от суммы кредита гарантирует заемщик, а остальную сумму – государство.

В залог можно оформить имущество клиента или поручителя, оборудование, транспортные средства, недвижимое имущество, а также основные средства, приобретаемые за счет кредитных средств.

В министерстве подчеркнули, что ограничений по количеству земли в обработке нет, однако есть ключевое условие – нужно подпадать под определение сельскохозяйственного товаропроизводителя.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, на сегодняшний день банки пытаются максимально упростить условия для аграриев в процессе получения такого кредитования.

В частности, как отметил министр, власти просят банкиров минимизировать для аграриев бюрократию и увеличить до максимума прозрачные правила игры на рынке

"Поэтому многие банки предоставляют кредитование, выдвигая одно ключевое требование: прибыльную деятельность хотя бы за один из двух последних отчетных лет для тех, кто уже давно на рынке, и наличие бизнес-плана для вновь созданных хозяйств. Еженедельно выдерживаются достаточно высокие темпы выделения кредитов – в день банки выдают от полумиллиона до почти миллиарда грн аграриям", – рассказал Сольский.

На данный момент более миллиарда грн уже привлекли аграрии восьми областей: Кировоградская (2 млрд 570 млн грн), Винницкая (2 млрд 175 млн грн), Киевская (1 млрд 906 млн грн), Днепропетровская (1 млрд 718 млн грн), Одесская (1 млрд 642 млн грн), Полтавская (1 млрд 426 млн грн), Волынская (1 млрд 261 млн грн), Львовская (1 млрд 67 млн ​​грн).

В общей сложности, предельный объем государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году, с учетом свободных лимитов 2021 года, составляет 26 млрд 953 млн грн.

Ранее сообщалось, что представители организаций "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и "Всеукраинской аграрной Рады" призывают Кабинет министров и Министерство аграрной политики и продовольствия утвердить перечень временно оккупированных территорий, а также районов, где ведутся боевые действия.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал одной из главных задач правительства проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. При этом, как заявил Шмыгаль, приоритетом являются продовольственные культуры.





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