Украинским банкам запретили использовать мелкий шрифт для договоров: причины

Представители Национального банка Украины представили новые требования по заключению банковских договоров. Среди дополнительных правил — расширение предоставляемой клиенту информации, а также заключение документов шрифтом читаемого размера. О нововведениях сообщает пресс-служба Нацбанка на официальном сайте учреждения.

Больше не нужно будет мучаться, рассматривая мелкий шрифт в банковском договоре. Фото: sb.by

Отныне соглашения по потребительскому кредиту, вкладу или депозиту, а также насчет открытия и ведения текущего счета должны заключаться по новым правилам. Все требования изложены в соответствующем постановлении Правления Национального банка от 22 января 2021 года.

Едва ли не самое важное изменение — отныне банкам запретят прописывать условия договора очень мелким шрифтом. Наименьший предложенный Нацбанком кегль — 11.

Кроме того, договоры должны содержать максимально полную информацию об услуге, предоставляемой человеку. Так, в документах по вкладам (депозитам) необходимо указывать конкретную дату возврата средств, а также возможности продления сроков действия вклада. Если клиент желает оформить потребительский кредит, в договоре обязаны прописать все предоставляемые дополнительные услуги и их стоимость, а еще условия, при которых может измениться процентная ставка.

"Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд", — отмечают в Нацбанке.

Кроме того, банковские работники больше не смогут изменять любые условия заключенного договора, если об этом предварительно не знает клиент. Если же потребитель еще не получил никаких услуг от учреждения, никаких средств за них в качестве оплаты у него не могут требовать.

"Новые требования [...] распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг", — акцентируют представители главной финансовой организации.

Следует отметить, что время, чтобы привести свою деятельность в соответствие с указанными требованиями, банковские учреждения Украины имеют до 27 апреля текущего года. В Нацбанке надеются, что такие изменения помогут украинцам лучше ориентироваться в предоставляемых банками финансовых услугах и понимать, что за документы они подписывают.

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