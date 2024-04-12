Украинский бизнес переезжает: какие две области в приоритете

Около 19 тысяч компаний переехали с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда мигрирует украинский бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области. Среди всех компаний чаще всего релокуются оптовики. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Опендабот.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Сообщается, что из общего числа компаний, изменивших свое расположение с самого начала полномасштабного вторжения российских войск, немногим более 1 тыс. переехали из города в область. Половина из них – более 600 предприятий – выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% – из Одесщины.

Интересна также тенденция, что бизнес не всегда пытается перемещаться в крупные города. Так, в частности, достаточно много бизнеса из разных регионов Украины перебрались именно в Киевскую область, не в самую столицу. Также бизнес активно поселялся во Львовской области в Закарпатье.

Чаще предприниматели переезжают из Киева (33,2%) и Днепропетровщины (9,6%), а также из Киевской области (8,5%). В то же время в эти регионы бизнес чаще всего и переезжает. Так, Киев стал лидером среди регионов, куда релокуются предприятия – почти 28% от общего количества релокаций.

Читайте на портале "Комментарии" — во время форума "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас происходит разработка программы нового кэшбека. Согласно идее – потребители будут получать часть средств на специальный карточный счет, если будут покупать украинские товары или пользоваться услугами, предоставляемыми украинскими предпринимателями. Глава государства также подчеркнул, что платформа "Сделано в Украине" должна стать постоянной площадкой для прямого диалога власти и предпринимателей. По его словам, он поручил Кабмину разработать практические шаги, чтобы отечественные предприятия смогли сохранить и масштабировать свою работу. Плюс планируется заключить современный моральный договор между обществом и бизнесом, государством и бизнесом. Как оцениваете эти инициативы ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



