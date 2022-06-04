Украинский премьер призвал международные компании вернуться: услышат ли они

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал международные компании, которые работали в Украине возобновлять свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Как оцениваете подобный призыв? Достаточно ли сама украинская власть сделала для того, чтобы иностранному бизнесу хотелось вернуться сюда?



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Политика власти не способствует улучшению инвестиционного климата



Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:



"На мой взгляд, офис президента Зеленского, как и правительство Зеленского, точно так же, как и парламент Зеленского, проводят одну и ту же политику Зеленского. Поэтому делить государственную машину на какие-то отдельные ветви власти не имеет смысла. Все решения сегодня принимаются в ставке верховного главнокомандующего. Поэтому мы можем просто анализировать политику Зеленского. С момента победы на выборах в 2019 году и до начала широкомасштабного российского вторжения президент Зеленский показал, что никаких обещаний в экономической сфере, никаких упрощений, улучшений бизнес-климата не будет".

Эксперт напоминает, что не было принято ни одного Указа президента, не было подписано ни одного закона, подзаконного акта, постановления, направленного на расширение экономической свободы, на экономический рост, на привлечение инвестиций.



"Наоборот, всё подписанное президентом Зеленским было направлено на усложнение налогового законодательства, на усиления контроля и регуляций, на увеличение полномочий чиновников, на ухудшение инвестиционного климата, – подчеркивает Павел Себастьянович. – За время с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день точно так же, как и до войны, ни одного требования бизнеса по упрощению правил ведения бизнеса, по упрощению отчетности, по сокращению регуляций и проверок, по сокращению госаппарата, по увольнению одиозного антирыночника Гетмацева (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.) выполнено не было".

Поэтому, признался эксперт, он не видит никаких предпосылок для возврата хоть каких-то инвестиций и возобновления работы остановившихся предприятий.



"Польша, страны Балтии предоставляют предпринимателям пространство без проверок, без вымогательства, без коррупции, с низкими ставками по кредитам, с удобными налоговыми системами. Поэтому я не вижу причин, почему международные компании будут возобновлять работу в Украине. Мы все ждем увольнения Гетманцева и начала экономических реформ", – резюмирует Павел Себастьянович.

Надо не призывать их возвращаться, а экспроприировать их активы



По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, правительство должно создавать условия для работы бизнеса, который уже сам определяется с тем, где как и когда начинать или продолжать работать.



"Те международные компании, которые поддерживают Украину – и так работают, не смотря на войну. А вот те, кто прекратил свою работу и, по сути, ввели таким образом своего рода санкции против Украины, продемонстрировали враждебную нам политику. Потому, надо не призывать их возвращаться, а экспроприировать их активы и использовать для развития отечественного бизнеса", – считает эксперт.

Юрий Гаврилечко отмечает, что такая экономическая политика правительства должна сопровождаться и соответствующей информационной кампанией, причем и в западных СМИ также. С очень четким меседжем: весь бизнес, который ушел из Украины, помогает, таким образом России.

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