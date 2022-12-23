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"Укрзализныця" договорилась об отсрочке долга на два года

Государственному предприятию реструктуризировали выплату по двум выпускам евроблигаций на сумму $895 млн

сегодня, 14:05
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Автор:

Давиденко Евгения

Укрзализныця успешно завершила процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам евроблигаций на общую сумму 895 млн долларов. Об этом в соцсети написал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Укрзализныця" договорилась об отсрочке долга на два года

Фото: https://www.the-village.com.ua/


“В результате холдерами приняты предложения компании – анагогически суверенному долгу выплаты по процентам и основному долгу перенесены на два года. Погашение по еврооблигациям, выпущенным в 2019 году, с 2024 года перенести на 2026 год, а выпущенных в 2021 году — с 2026 года на 2028 год соответственно. Выплаты купонов, которые приходились на 2023-2024 годы, перенесены на январь 2025 года с возможностью их капитализации”, — подробно рассказал чиновник.


По словам Кубракова, отсрочка выплат по евробондам позволит "Укрзализныце" снизить нагрузку на ликвидность компании. Кроме того, успешная реструктуризация будет способствовать стабильной работе и непрерывной железнодорожной перевозке грузов и пассажиров.


Вместе с тем, изменение условий выпуска еврооблигаций позволит государственному монополисту в сфере железнодорожных перевозок высвободить свои финансовые ресурсы для ремонта поврежденной железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, восстановления сообщения с деоккупированными территориями и возвращения социальных стандартов жизни в таких регионах, отметил Александр Кубраков.


Он также добавил, что соглашение реализовано благодаря поддержке правительства, министерства финансов и советников "Укрзализныци" JP Morgan и Dragon Capital.


Ранее "Комментарии" писали, что 13 ноября "Укрзализныця" в сотрудничестве с интернет-платформой United24 запустила благотворительный проект под названием "Билеты к победе". Он предусматривает возможность для граждан Украины приобрести билет на рейс из Киева в Луганск, Донецк, Симферополь, Мариуполь и недавно освобожденный Херсон, однако воспользоваться купленным билетом можно будет только после полной деоккупации городов.



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Источник: https://www.facebook.com/100004848136863/posts/pfbid0bJfGqxgQjX4JqQyqoPL3eREdNSFqHFf6WnSaeqvziZQaXWz6GxXnaDTJzJ2Yhzw8l/?sfnsn=mo&extid=a
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