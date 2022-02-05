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"Укрзализныця" меняет правила: рациональность действий превыше всего

Украинцы ожидают, что польская сторона присоединится к модернизации

сегодня, 21:45
Автор:

Олег Терещенко
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С четверга, 10 февраля этого года, "Укрзализныця" намерена открыть транзит для российских грузов в Польшу, который был остановлен в конце января.

"Укрзализныця" меняет правила: рациональность действий превыше всего

"Укрзализныця" - фото из открытых источников

Как сообщает Первый деловой канал, запрет на перевозку транзитных грузов будет отменен благодаря слаженной оперативной работе железных дорог Польши и Украины. Так, в частности, польская сторона улучшила прием поездов, следующих из Украины на стыке Изов-Грубешев, что повысило ежедневный обмен.

"Обмен поднялся и в отдельные дни достигал 10 поездов. Этих показателей достаточно для ритмических перевозок между странами без скопления вагонов на границе. Раньше этот показатель достигал максимум 8-9 поездов, а иногда 7 поездов в сутки", – говорят в украинской компании.

Кроме того, железная дорога работает над увеличением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в сторону Польши, продолжается электрификация участка Ковель – Изов – Госграница. Все это планируется довести до логического конца до июля этого года.

В "Укрзализныце" ожидают, что польская сторона присоединится к модернизации этого направления, электрифицировав участок Госграница — Грубешев в 1,5 км на своей территории.

Напомним, руководство "Укрзализныци" обвиняется в экологической катастрофе в связи с массовым загрязнением территорий предприятия. Все это произошло из-за служебной халатности и коррупции, говорится в депутатском обращении народного депутата.

Также, более миллиарда гривен недополучила Укрзализныця в 2021 году из-за долгосрочных контрактов с компанией "Метинвест-Шиппинг", входящей в холдинг СКМ. К такому выводу пришла временно следственная комиссия Верховной Рады.

Как сообщал информационный портал "Комментарии", названы причины ухудшения прогноза рейтинга Украины.


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Источник: https://fbc.ua/news/ekonomika-uk/ukrayina-vidkriye-tranzit-dlya-rosijskih-vantazhiv-do-polshhi/
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