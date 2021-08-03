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"Укрзализныця" выплатила банку страны-агрессора $131 млн - СМИ

Для выплаты долга перед банком страны-агрессора убыточная государственная компания специально выпустила пятилетние евробонды

сегодня, 14:33
Автор:

Станислав Молчанов

"Укрзализныця" выплатила "Сбербанку России" более ста миллионов долларов. Об этом сообщает издание "УНИАН".

"Укрзализныця" выплатила банку страны-агрессора $131 млн - СМИ

Укрзализныця выплатила Сбербанку России 131 млн долларов. Фото из открытых источников

Железнодорожный оператор погасил обязательства перед АО "Сбербанк" на сумму 131 миллион долларов, несмотря на кризисное состояние и потенциальную возможность реструктуризации или судебного обжалования долгов.

Как сообщают журналисты издания "УНИАН",  для выплаты долга перед банком страны-агрессора убыточная государственная компания специально выпустила пятилетние евробонды. 

Отмечается, что 27 апреля 2021 года Набсовет АО "Укрзализныця", собранный на заседании, под  руководством главы Шевки Аджунера согласовал привлечение еврооблигаций в размере 300 млн долларов под 7,9 процента. В полученной членами совета презентации с целью привлечения внешнего финансирования указывалось: "погашение задолженности по существующим кредитам / займам и пополнение оборотных средств". В это число входили и задолженности и перед СберБанком России. 

По предварительным данным, Укрзализныця не смогла или просто не захотела провести переговоры о реструктуризации своего долга или выкупа ее с дисконтом. Стоит отметить, что так сделали все госкомпании, у которых были долги перед дочерним предприятием банка РФ, после начала войны, передает "УНИАН".

По данным издания, во время презентации глава Набсовета Шевка Анджунер  заявил, что он и и.о.  главы правления "Укрзализныци" согласовали данное решение с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В начале мая 2021 Министерство финансов Украины предоставило одобрение сделки, о чем было лично доложено премьер-министру. И это не первый транш, который перечислила Укрзализныця банку страны-агрессора.  Выплата долгов российскому банку стала уже системной практикой компании и Ивана Юрика – в декабре 2020 года компания погасила свой гривневый долг перед "Сбербанком" в размере 175 млн грн.  И это при том, что компания уже третий год подряд находится в критическом финансово-экономическом состоянии.

Также отмечается, что погашение долга перед "Сбербанком" произошло накануне решения СНБО по кризисной ситуации и предоставления поручения Денису Шмыгалю о необходимости введения в компанию временного управления.  

Напомним, ранее политолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, что на самом деле может стоять за пятничным решением СНБО, касаемо Укрзализныцы. По словам эксперта, госкомпанией заинтересовались, как только у неё начали расти международный кредитные рейтинги. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал  о том, что СНБО предлагает в электронных декларациях указывать наличие гражданства другой страны


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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/na-vosmom-godu-voyny-ukrzaliznycya-vyplatila-sberbanku-rossii-131-million-dollarov-smi-novosti-ukraina-11501737.html?_gl=1*ve34b8*_ga*MTM5MzU0MDYxNy4xNjI0NzMxNDU5*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNzk4ODU2Mi40LjAuMTYyNzk4ODU2Mi42M
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comments

Обусуждения

Сташинский

сегодня, 14:14

выплатили "агрессору"? Ну, на то он и "агрессор", чтобы терпилы боялись))

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