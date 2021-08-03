"Укрзализныця" выплатила банку страны-агрессора $131 млн - СМИ

"Укрзализныця" выплатила "Сбербанку России" более ста миллионов долларов. Об этом сообщает издание "УНИАН".

Укрзализныця выплатила Сбербанку России 131 млн долларов. Фото из открытых источников

Железнодорожный оператор погасил обязательства перед АО "Сбербанк" на сумму 131 миллион долларов, несмотря на кризисное состояние и потенциальную возможность реструктуризации или судебного обжалования долгов.

Как сообщают журналисты издания "УНИАН", для выплаты долга перед банком страны-агрессора убыточная государственная компания специально выпустила пятилетние евробонды.

Отмечается, что 27 апреля 2021 года Набсовет АО "Укрзализныця", собранный на заседании, под руководством главы Шевки Аджунера согласовал привлечение еврооблигаций в размере 300 млн долларов под 7,9 процента. В полученной членами совета презентации с целью привлечения внешнего финансирования указывалось: "погашение задолженности по существующим кредитам / займам и пополнение оборотных средств". В это число входили и задолженности и перед СберБанком России.

По предварительным данным, Укрзализныця не смогла или просто не захотела провести переговоры о реструктуризации своего долга или выкупа ее с дисконтом. Стоит отметить, что так сделали все госкомпании, у которых были долги перед дочерним предприятием банка РФ, после начала войны, передает "УНИАН".

По данным издания, во время презентации глава Набсовета Шевка Анджунер заявил, что он и и.о. главы правления "Укрзализныци" согласовали данное решение с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В начале мая 2021 Министерство финансов Украины предоставило одобрение сделки, о чем было лично доложено премьер-министру. И это не первый транш, который перечислила Укрзализныця банку страны-агрессора. Выплата долгов российскому банку стала уже системной практикой компании и Ивана Юрика – в декабре 2020 года компания погасила свой гривневый долг перед "Сбербанком" в размере 175 млн грн. И это при том, что компания уже третий год подряд находится в критическом финансово-экономическом состоянии.

Также отмечается, что погашение долга перед "Сбербанком" произошло накануне решения СНБО по кризисной ситуации и предоставления поручения Денису Шмыгалю о необходимости введения в компанию временного управления.

Напомним, ранее политолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, что на самом деле может стоять за пятничным решением СНБО, касаемо Укрзализныцы. По словам эксперта, госкомпанией заинтересовались, как только у неё начали расти международный кредитные рейтинги. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что СНБО предлагает в электронных декларациях указывать наличие гражданства другой страны.



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