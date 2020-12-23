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Главная Новости Бизнес экономика В 2021 году значительно вырастет цена еще на один продукт
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В 2021 году значительно вырастет цена еще на один продукт

Повышению цен предшествует низкий урожай 2020 года

сегодня, 10:28
Автор:

Елизавета Черных

Как было известно ранее, перед новогодними праздниками на украинских рынках и в магазинах упала цена на свинину. Стоит отметить, что традиционно перед празднованием Нового года, цены на мясо поднимаются, однако их снижение этой зимой эксперты связывают с увеличением объемов импорта в 2020 году. 

В 2021 году значительно вырастет цена еще на один продукт

ФОТО: Из открытых источников

Однако согласно данным Ассоциации животноводов Украины, со следующего года ситуация с ценами на свинину измениться, и мясо значительно увеличится в цене. Причинами роста цены являются несколько факторов, во-первых, это низкий урожай в 2020 году. 

"Уже выросла цена на зерновую группу, сoю и подсoлнечник на 20-40%, кoтoрые являются главными компонентами в кормлении свиней, комментирует Ольга Махно, эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины. — Как известно, в структуре себестоимости производства мяса корма занимают около 70-80%. В соответствии с этим прогнозируемо и возрастет себестоимость производства свинины".
Второй фактор, который предшествует увеличению цен, является повышение себестоимости выращивания при низких закупочных ценах. 

"Мясокомбинаты принимают свиней живой массой по цене 37-39 грн / кг. Себестоимость же выращивания свиней при нынешних ценах на зерновые и белковые компоненты на декабрь 2020 году быть меньше 36 грн / кг. Но во многих свинокомплексов она уже приближается к 40 грн / кг и более. Это может вызвать сокращение поголовья свиней как у населения, так и на промышленных предприятиях. Снижение же поголовья свиней приведет рост спроса на мясо ", — говорит Ольга Махно.
Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что в связи с низким урожаем в Украине подорожает еще один продукт. 


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Источник: https://usba.com.ua/u-2021-roci-podorozhchae-svinina
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