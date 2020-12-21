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Главная Новости Бизнес финансы На украинских рынках упала цена на мясо: что именно подешевело
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На украинских рынках упала цена на мясо: что именно подешевело

Традиционно стоимость мяса растет перед новогодними праздниками

сегодня, 11:10
Автор:

Елизавета Черных

Грядут новогодние праздники, а это значит, что совсем скоро мы отправимся за покупками к праздничному столу. Не может не радовать тот факт, что на украинских рынках и в магазинах значительно снизилась цена на мясо, а именно на свинину. Об этом сообщили представители Всеукраинской ассоциации импортеров мяса и мясной продукции. 

На украинских рынках упала цена на мясо: что именно подешевело

ФОТО: Из открытых источников

Стоит отметить, что традиционно перед празднованием Нового года, цены на мясо поднимаются, однако снижение этой зимой эксперты связывают с увеличением объемов импорта в 2020 году. 

По мнению специалистов, важную роль в тенденции снижения цен также играет уменьшения спроса на свинину со стороны заведений общественного питания и отелей, которые в связи с карантинными мероприятиями были вынуждены ограничить работу. Часть кафе и ресторанов вовсе "не пережила" первого локдауна. 

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, каким будет новогоднее меню и какую сумму застолье потянет из кармана украинцев. Традиционно накануне Нового года аналитики подсчитали, во сколько в этом году украинцам обойдется новогодний стол. Портал "Комментарии" узнал, какую сумму нужно будет отдать за традиционные блюда праздничного застолья.

Также ученые рассказали, когда мясо будет стоить как сахар. Сотрудники американского аналитического центра сделали заявление, сказав, что к 2035 году цена лабораторного мяса будет намного ниже, чем натурального. К тому времени его стоимость будет очень близка к стоимости сахара. В будущем синтетические белковые продукты станут намного полезнее, вкуснее и более сытными, нежели продукты натурального производства. 







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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/na-ukranskih-rynkah-upala-cena-na-svininu-1692070.html
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