В Азии появилась самая большая в мире зона свободной торговли: как это коснется Украины

В Азии создали самую большую в мире зону свободной торговли. Соглашение подписали 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай и Япония. Как это решение может повлиять на мировую экономику? Коснется ли оно как-то Украины? Ответы "Комментариям" дали эксперты.

"Для Украины с ее слишком слабой экономикой существования ВРЭП вряд ли станет серьезным вызовом в ближайшем будущем"

Цель создания "ЗСТ +" или как его нарекают ВРЭП (Всестороннее региональное экономическое партнерство) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на первый взгляд, может показаться вполне благородным, а принципы — соответствующими общемировым практикам (соответствие ВТО, забота о слабых или, скажем, более слабых конкурентах, открытость для стран вне зоны ВРЭП). Однако сохранять оптимизм, когда в организации оборачивается почти треть мирового ВВП (28 трлн долларов), довольно сложно. Так считает политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

Эксперт отмечает, что соглашение охватывает 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и еще 6 государств. В него вошли Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также 10 стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

"После вхождения в объединение Китая (крупнейший реципиент и инвестор капитала в объединении с удельным весом 37% в совокупном объеме притока и оттока иностранного капитала объединения), дальнейшие действия ВРЭП в не столь отдаленном будущем могут существенно повлиять на перераспределение финансов и ресурсов в мировом масштабе. В известной степени, это происходит и сейчас в условиях пандемии коронавируса, что существенно усилило мировую экономическую рецессию", – подчеркивает Валерий Клочок.

По словам эксперта, мы можем столько угодно говорить о честной конкуренции организации. Но это касается только членов данного объединения.

"Яркий пример тому — Европейский Союз, который пристально предохраняет в первую очередь экономические интересы своих членов, – говорит эксперт. – Поэтому и отношения объединения ВРЭП с другими странами, включая вопрос торговых войн, как, например, противостояние по линии Китай-США-ЕС — это вопрос времени".

Валерий Клочок уверен, что для Украины с ее слишком слабой экономикой существования ВРЭП вряд ли станет серьезным вызовом в ближайшем будущем.

"Нам стоит концептуально подойти к вопросу восстановления практически во всех сферах государства, чтобы увеличить свою долю в структуре мирового ВВП (сейчас она составляет 0,3%). И — как минимум сделать хотя бы заявку на участие в глобальной экономике", – резюмирует эксперт.

"Для Украины и Евразии в целом становятся более доступными товары Юго-Восточной Азии"

Эксперт Украинского института политики, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что ВРЭП – это не только о развитии экономики, но и о создании нового качества мировой геополитической конфигурации.

"То есть, закрепляется статус в Юго-Восточной Азии, когда конфликты, в том числе из-за спорных территорий, невозможны, пока существует взаимовыгодное экономическое партнерство. Экономическая кооперация между странами АСЕАН и так развивалась масштабными темпами. А создание между ними и другими государствами зоны беспошлинной торговли, которая охватывает большую часть товарных позиций, несомненно, образует некий большой рынок наподобие ЕС", – говорит Владимир Воля.

Но при этом ЕС — это не только экономический, но и политический союз. А ВРЭП — это исключительно зона беспошлинной торговли, подчеркивает эксперт.

"Такой подход позволит ускорить и повысить качество интеграции между этими государствами, – продолжает Владимир Воля. – Некоторые из них заинтересованы в импорте китайской, японской, южно-корейской технологической продукции. Другие, являясь аграрными, заинтересованы в увеличении поставок сх-продукции и иной сырьевой и прочей продукции на территории высоко экономически развитых государств".

Поэтому, подчеркивает эксперт, создается зона свободной торговли, которая, по сути, становится одним большим рынком. В центре которого — динамически развивающийся потребительский рынок Китая.

"В этом контексте можно говорить, что для Украины и Евразии в целом становятся более доступными товары Юго-Восточной Азии. К проекту контейнерных перевозок (поездами) будут активнее подключаться Вьетнам, Японии, Южная Корея. А поставляя товары аграрного производства в Китай, мы поставляем их теперь на еще больший рынок. И если правильно организовать соответствующую политику, то ВРЭП может позволить нам заметно расширить тот же аграрный экспорт", – уверен Владимир Воля.

Он также не исключает подключение к новому рынку, который составляет около четверти населения планеты, еще и Индии.

"Перспективы — большие, но и конкуренция будет возрастать", – подчеркивает эксперт.

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