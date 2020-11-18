В Азии появилась самая большая в мире зона свободной торговли: как это коснется Украины

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Таисия Ерохина
В Азии создали самую большую в мире зону
свободной торговли. Соглашение подписали 15 стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, в том числе Китай и Япония. Как это решение может повлиять на мировую
экономику? Коснется ли оно как-то Украины? Ответы "Комментариям" дали эксперты.
Цель создания "ЗСТ +" или как его нарекают
ВРЭП (Всестороннее региональное экономическое партнерство) в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, на первый взгляд, может показаться вполне
благородным, а принципы — соответствующими общемировым практикам (соответствие
ВТО, забота о слабых или, скажем, более слабых конкурентах, открытость для
стран вне зоны ВРЭП). Однако сохранять оптимизм, когда в организации
оборачивается почти треть мирового ВВП (28 трлн долларов), довольно сложно. Так
считает политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок.
Эксперт отмечает, что соглашение охватывает 10
государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и еще 6
государств. В него вошли Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и
Япония, а также 10 стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезия,
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
"После вхождения в объединение Китая
(крупнейший реципиент и инвестор капитала в объединении с удельным весом 37% в
совокупном объеме притока и оттока иностранного капитала объединения),
дальнейшие действия ВРЭП в не столь отдаленном будущем могут существенно
повлиять на перераспределение финансов и ресурсов в мировом масштабе. В
известной степени, это происходит и сейчас в условиях пандемии коронавируса,
что существенно усилило мировую экономическую рецессию", – подчеркивает Валерий
Клочок.
По словам эксперта, мы можем столько угодно
говорить о честной конкуренции организации. Но это касается только членов
данного объединения.
"Яркий пример тому — Европейский Союз, который
пристально предохраняет в первую очередь экономические интересы своих членов, –
говорит эксперт. – Поэтому и отношения объединения ВРЭП с другими странами,
включая вопрос торговых войн, как, например, противостояние по линии Китай-США-ЕС
— это вопрос времени".
Валерий Клочок уверен, что для Украины с ее
слишком слабой экономикой существования ВРЭП вряд ли станет серьезным вызовом в
ближайшем будущем.
"Нам стоит концептуально подойти к вопросу
восстановления практически во всех сферах государства, чтобы увеличить свою
долю в структуре мирового ВВП (сейчас она составляет 0,3%). И — как минимум
сделать хотя бы заявку на участие в глобальной экономике", – резюмирует
эксперт.
Эксперт Украинского института политики,
магистр государственного управления Владимир Воля считает, что ВРЭП – это не
только о развитии экономики, но и о создании нового качества мировой
геополитической конфигурации.
"То есть, закрепляется статус в Юго-Восточной
Азии, когда конфликты, в том числе из-за спорных территорий, невозможны, пока
существует взаимовыгодное экономическое партнерство. Экономическая кооперация
между странами АСЕАН и так развивалась масштабными темпами. А создание между
ними и другими государствами зоны беспошлинной торговли, которая охватывает
большую часть товарных позиций, несомненно, образует некий большой рынок
наподобие ЕС", – говорит Владимир Воля.
Но при этом ЕС — это не только экономический,
но и политический союз. А ВРЭП — это исключительно зона беспошлинной торговли,
подчеркивает эксперт.
"Такой подход позволит ускорить и повысить
качество интеграции между этими государствами, – продолжает Владимир Воля. –
Некоторые из них заинтересованы в импорте китайской, японской, южно-корейской
технологической продукции. Другие, являясь аграрными, заинтересованы в
увеличении поставок сх-продукции и иной сырьевой и прочей продукции на
территории высоко экономически развитых государств".
Поэтому, подчеркивает эксперт, создается зона
свободной торговли, которая, по сути, становится одним большим рынком. В центре
которого — динамически развивающийся потребительский рынок Китая.
"В этом контексте можно говорить, что для
Украины и Евразии в целом становятся более доступными товары Юго-Восточной
Азии. К проекту контейнерных перевозок (поездами) будут активнее подключаться
Вьетнам, Японии, Южная Корея. А поставляя товары аграрного производства в
Китай, мы поставляем их теперь на еще больший рынок. И если правильно
организовать соответствующую политику, то ВРЭП может позволить нам заметно
расширить тот же аграрный экспорт", – уверен Владимир Воля.
Он также не исключает подключение к новому
рынку, который составляет около четверти населения планеты, еще и Индии.
"Перспективы — большие, но и конкуренция будет
возрастать", – подчеркивает эксперт.
Ранее "Комментарии" разобрались в плюсах и
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