В чем Еврокомиссия подозревает Google

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Данило Матюха
Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против компании Google. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Корпорация Google - фото из открытых источников
Представители Еврокомиссии обвиняют цифрового гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на рынке медийной рекламы в интернете.
В частности, эксперты проверят, нарушает ли Google свободу конкуренции, ограничивая доступ для рекламных целей третьих сторон к пользовательской информации на сайтах и в приложениях, но в то же время сохраняя такую информацию для своего пользования.
Напомним, что ранее Управление по вопросам конкуренции Франции оштрафовало Google из-за манипуляций и злоупотреблений. Компания очень злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей мобильных приложений и других продуктов. Корпорация заплатит штраф в размере 220 миллионов евро.
Также издание "Комментарии" информировало о "налоге на Google". Закон будет регулировать деятельность иностранных компаний в сфере иностранной коммерции. По словам авторов документа, за счет этого закона увеличатся отчисления в госбюджет Украины.
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