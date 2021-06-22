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В чем Еврокомиссия подозревает Google

Европейские чиновники пересмотрят монополию Google в сфере интернет-рекламы

сегодня, 15:42
Автор:

Данило Матюха

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против компании Google. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В чем Еврокомиссия подозревает Google

Корпорация Google - фото из открытых источников

Представители Еврокомиссии обвиняют цифрового гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на рынке медийной рекламы в интернете. 

"Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, не нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение технологиям онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам", — говорится в сообщении.

В частности, эксперты проверят, нарушает ли Google свободу конкуренции, ограничивая доступ для рекламных целей третьих сторон к пользовательской информации на сайтах и в приложениях, но в то же время сохраняя такую информацию для своего пользования.

"Равные условия существования имеют важное значение для всех отраслей рекламы. Честная конкуренция важна для рекламодателей. Мы рассмотрим политику Google по отслеживанию пользователей, чтобы убедиться, что они соответствуют честной конкуренции", — отметили представители ЕС.

Напомним, что ранее Управление по вопросам конкуренции Франции оштрафовало Google из-за манипуляций и злоупотреблений. Компания очень злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей мобильных приложений и других продуктов. Корпорация заплатит штраф в размере 220 миллионов евро.

Также издание "Комментарии" информировало о "налоге на Google". Закон будет регулировать деятельность иностранных компаний в сфере иностранной коммерции. По словам авторов документа, за счет этого закона увеличатся отчисления в госбюджет Украины.


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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3143
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