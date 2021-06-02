Налог на Google: «ударит» ли законопроект по кошельку обычного украинца

BTC/USD
37197.12
ETH/USD
2683.28
LTC/USD
185.36
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
В Верховной Раде могут рассмотреть
законопроект под номером 4184, который еще называют "налогом на Google", уже на
этой неделе. Напомним, что первое чтение документ прошел еще в феврале этого
года. "Комментарии" обратились к экспертам за оценкой позитивных моментов и
рисков принятия данного законопроекта.
На этой неделе Украина может ввести "налог на Google". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Специалисты сравнили отечественный документ с аналогами
за рубежом, а также ответили, пострадает ли кошелек простого украинца.
Старший аналитик по налоговым вопросам
Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин обращает
внимание, что на фоне растущих дефицитов и тающих доходов, многие правительства
обращают свои взоры на цифровую экономику, как потенциального спасителя
бюджета.
Дело в том, поясняет он, что в рамках действия
Проекта BEPS Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/G20 еще
в 2017 году был выработан набор согласованных стандартов и подходов для решения
проблем, возникающих в результате несогласованного применения национальных
систем НДС (налогов с продаж) при трансграничных дистанционных цифровых
продажах услуг и нематериальных активов (НМА).
Этими правилами, продолжает Вячеслав Черкашин,
были также установлены особенности так называемого упрощенного режима сбора и
соблюдения НДС (simplified registration and compliance regime) с нерезидентов,
поставляющих трансграничные услуги и НМА, включающего в себя такие элементы,
как:
- упрощенная процедура регистрации (минимум
необходимой информации и онлайн-регистрация на веб-сайте налоговой
администрации);
- отсутствие возмещения входящего налога, но с
правом регистрации в общем режиме с обычными правилами, включая возмещение
налога;
- подача упрощенных деклараций в электронном виде;
- использование упрощенного электронного
учета;
- отказ от требований к выставлению счетов;
- онлайн доступность всей информации,
необходимой для регистрации и соблюдения упрощенного режима сбора НДС;
- возможное использование упрощенного режима
для B2B.
Вячеслав Черкашин акцентирует, что подобные
новации необходимо кому-то оплачивать и они имеют определенные экономические
последствия. Он описал два главных из них.
Представитель Экономической экспертной
платформы Олег Гетман поясняет, что проект закона №4184 предусматривает, что
крупные компании — нерезиденты, не имеющие постоянного представительства на
территории Украины и поставляющие собственные электронные услуги физическим
лицам, должны будут зарегистрироваться плательщиками НДС, если сумма
предоставляемых ими электронных услуг на территории Украины превышает сумму
эквивалентную 1 млн грн.
Эксперт считает, что реализация таких норм может
несколько повысить стоимость отдельных электронных услуг. Однако в большинстве
случаев это не услуги, которыми пользуются обычные граждане, а услуги для
предпринимателей, подчеркивает эксперт. И прогнозирует, что со временем цены
должны вернуться к текущим, даже несколько уменьшиться за счет равной
конкуренции.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что чем конкретно является так называемый "налог на Google" и чего ожидать Украине от его введения в целом. Ответы на самые популярные вопросы ищите в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, зачем, по мнению экспертов, Украина решила обложить налогами интернет-гигантов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости