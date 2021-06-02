Налог на Google: «ударит» ли законопроект по кошельку обычного украинца

В Верховной Раде могут рассмотреть законопроект под номером 4184, который еще называют "налогом на Google", уже на этой неделе. Напомним, что первое чтение документ прошел еще в феврале этого года. "Комментарии" обратились к экспертам за оценкой позитивных моментов и рисков принятия данного законопроекта.



На этой неделе Украина может ввести "налог на Google". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Специалисты сравнили отечественный документ с аналогами за рубежом, а также ответили, пострадает ли кошелек простого украинца.

Реализация стандартной международной практики в Украине

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин обращает внимание, что на фоне растущих дефицитов и тающих доходов, многие правительства обращают свои взоры на цифровую экономику, как потенциального спасителя бюджета.

"Украинские власти в лице законопроекта №4184 от 2 октября 2020 года видят это в форме введения 20-процентного налога на добавленную стоимость для услуг цифровых гигантов (налог на Google, Facebook, Youtube и Netflix) при одновременной отмене анахроничного "налога на иностранную рекламу", существующего в форме налога на прибыль (см. пп. 141.4.6 НКУ). Оценивая проект 4148 через призму мирового опыта, его целиком обоснованно можно назвать реализацией стандартной международной практики", — считает эксперт.

Дело в том, поясняет он, что в рамках действия Проекта BEPS Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)/G20 еще в 2017 году был выработан набор согласованных стандартов и подходов для решения проблем, возникающих в результате несогласованного применения национальных систем НДС (налогов с продаж) при трансграничных дистанционных цифровых продажах услуг и нематериальных активов (НМА).

Этими правилами, продолжает Вячеслав Черкашин, были также установлены особенности так называемого упрощенного режима сбора и соблюдения НДС (simplified registration and compliance regime) с нерезидентов, поставляющих трансграничные услуги и НМА, включающего в себя такие элементы, как:

- упрощенная процедура регистрации (минимум необходимой информации и онлайн-регистрация на веб-сайте налоговой администрации);

- отсутствие возмещения входящего налога, но с правом регистрации в общем режиме с обычными правилами, включая возмещение налога;

- подача упрощенных деклараций в электронном виде;

- использование упрощенного электронного учета;

- отказ от требований к выставлению счетов;

- онлайн доступность всей информации, необходимой для регистрации и соблюдения упрощенного режима сбора НДС;

- возможное использование упрощенного режима для B2B.

"Большинство перечисленных опций и отражены в законопроекте 4184, — подчеркивает эксперт. — По данным ОЭСР, к настоящему времени 69 стран уже внедрили вышеизложенные стандарты и правила. А около 40 стран, включая Украину, находятся на пути к их внедрению. Для примера, Google с июня 2021 года начал собирать аналогичный по форме цифровой налог для налоговой службы США, а наш сосед — Польша — с февраля текущего года обсуждает вариант введения налога на интернет и обычную рекламу (składek z tytułu reklamy), охватывающий цифровых гигантов, чьи глобальные годовые доходы превышают 750 млн евро. Доходы от интернет-рекламы в Польше — более 5 млн евро по ставкам от 2% до 15%".

Вячеслав Черкашин акцентирует, что подобные новации необходимо кому-то оплачивать и они имеют определенные экономические последствия. Он описал два главных из них.

"Первое — рост стоимости электронных услуг иностранного происхождения для конечного украинского потребителя, — поясняет эксперт. — Второе — значительное влияние на национальный бизнес, активно потребляющий/генерирующий/продающий через механизмы интернет-услуг, рекламы и продаж. Налог увеличит себестоимость практически всех I Т-услуг и расходы компаний, активно продвигающих рекламу в социальных сетях, заставит многие экономические единицы, в основном из малого бизнеса, существенно пересмотреть свои цены и возможности работы на рынке. Но, как известно, наши власти не любят считать потери бизнеса от своих новаций — не принято! А жаль".

Документ поможет выровнять конкуренцию в цифровой плоскости

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман поясняет, что проект закона №4184 предусматривает, что крупные компании — нерезиденты, не имеющие постоянного представительства на территории Украины и поставляющие собственные электронные услуги физическим лицам, должны будут зарегистрироваться плательщиками НДС, если сумма предоставляемых ими электронных услуг на территории Украины превышает сумму эквивалентную 1 млн грн.

"Администрирование налога предлагается упрощенное, через специальный веб-портал. Стоит отметить, что за последние годы налогообложения электронных услуг нерезидентов стало распространенной практикой во всем мире — его внедрили уже около 70 стран, и еще несколько десятков стран планируют ввести в ближайшее время. С экономической точки зрения, нормы проекта являются положительными для экономики Украины. Они способствуют выравниванию конкуренции и синхронизации налогового законодательства нашей страны с законодательством ЕС", — отмечает Олег Гетман.

Эксперт считает, что реализация таких норм может несколько повысить стоимость отдельных электронных услуг. Однако в большинстве случаев это не услуги, которыми пользуются обычные граждане, а услуги для предпринимателей, подчеркивает эксперт. И прогнозирует, что со временем цены должны вернуться к текущим, даже несколько уменьшиться за счет равной конкуренции.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что чем конкретно является так называемый "налог на Google" и чего ожидать Украине от его введения в целом. Ответы на самые популярные вопросы ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, зачем, по мнению экспертов, Украина решила обложить налогами интернет-гигантов.

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