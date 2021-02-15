Зачем Украине «налог на Google» и как он может повлиять на обычных граждан

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Во вторник, 16 февраля, Верховная Рада
рассмотрит в первом чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на
Google". Каковы перспективы его принятия? Какие моменты важно учесть? Как
это работает в других странах? Со всеми вопросами "Комментарии" обратились к экспертам,
способным объяснить, зачем Украина решила обложить налогами интернет-гигантов.
Как на украинцев повлияет "налог на Google"? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Экономический эксперт в Ukraine Economic
Outlook Адриан Пантюхов обращает внимание, что законопроект №4184 о "налоге на
Google", который Верховная Рада намерена рассмотреть во вторник, встретил
резкое оппозиционное давление. И, по его мнению, это небезосновательно.
"Дело в том, что существующие аналоги данного
налога в странах ЕС и странах СНГ, отличаются от предложенного. Украина,
безусловно, не будет первой, кто примет данный налог. Он уже действует в 8
странах ЕС (включая Великобританию, еще 6 анонсировали или ведут работу над его
созданием), в РФ и Беларуси. Но с несколькими важными отличиями. Так, в ЕС
ставка налога колеблется от 2% (Великобритания) до 7,5% в Венгрии и Турции (но
в Венгрии он временно составляет 0%). Выходит, что самая высокая ставка налога
в ЕС почти в три раза ниже заявленной в Украине. Важно отметить, что в ЕС
обкладывается налогом не добавочная стоимость, а оборот компании. Но, в
затратах по производству, себестоимость электронных услуг для продажи в другом
регионе, включает исключительно средства на их распространение. Добавочная
стоимость составляет большую часть оборота компании, что позволяет с некоторой
погрешностью приравнивать две величины", — поясняет Адриан Пантюхов.
Кроме того, продолжает эксперт, известна
практика, когда электронные услуги компаний гигантов обкладываются налогом для
протекционизма внутренних производителей.
"На рынке с высокой концентрацией, где внутренние компании являются полноценным аналогом внешних игроков, — налоговое равенство, определенно, поменяет условия игры. Но, в стране, где внутренние компании, не могут конкурировать с западными, как в Украине, повышенная стоимость продукции ляжет на плечи конечного потребителя. Ведь из-за отсутствия аналогов, компаниям не выгодно снижать доходную часть в пользу уплаты налогов", — отмечает эксперт.
По его мнению, в Украине проект закона о таком
налоге следует, если и принимать, то со значительными поправками: повышение
порогового объема оборота, снижение налоговой ставки до среднеевропейских.
"Иначе принятый закон отразится на расходах украинцев, а никак не на собираемых налогах с IT-гигантов", — резюмирует Адриан Пантюхов.
Представитель Экономической экспертной
платформы Олег Гетман считает, что проект №4184 является актуальным, учитывает
последний мировой опыт, предусматривает создание предпосылок для эффективного
администрирования налога на добавленную стоимость при налогообложении
электронных услуг физическим лицам, поставляемых нерезидентами в сети Интернет.
"В настоящее время механизм предоставления компаниями нерезидентами электронных услуг для физлиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования — не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС. Это приводит, прежде всего, к искажению конкуренции. А также — к потерям государственного бюджета", — поясняет Олег Гетман необходимость принятия документа, который обяжет мировых интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в бюджет.
По мнению экономического эксперта,
целесообразно принять проект за основу, с доработкой его ко второму чтению.
"Там возможны чисто технические правки, — считает Олег Гетман. — Концептуально менять нечего, проект хорош. Во многих других странах, кто уже поменял свое законодательство, всё так и работает, как прописано в законопроекте №4184".
Напомним, ранее "Комментарии" подробней рассматривали возможность введения цифрового налога, оценивая плюсы и минусы такой затеи.
Также на портале можно узнать, как решить проблемы украинцев из-за возникшего налогового хаоса.
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