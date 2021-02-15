Зачем Украине «налог на Google» и как он может повлиять на обычных граждан

Во вторник, 16 февраля, Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Каковы перспективы его принятия? Какие моменты важно учесть? Как это работает в других странах? Со всеми вопросами "Комментарии" обратились к экспертам, способным объяснить, зачем Украина решила обложить налогами интернет-гигантов.

Как на украинцев повлияет "налог на Google"? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Повышенная стоимость продукции ляжет на плечи конечного потребителя"

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов обращает внимание, что законопроект №4184 о "налоге на Google", который Верховная Рада намерена рассмотреть во вторник, встретил резкое оппозиционное давление. И, по его мнению, это небезосновательно.

"Дело в том, что существующие аналоги данного налога в странах ЕС и странах СНГ, отличаются от предложенного. Украина, безусловно, не будет первой, кто примет данный налог. Он уже действует в 8 странах ЕС (включая Великобританию, еще 6 анонсировали или ведут работу над его созданием), в РФ и Беларуси. Но с несколькими важными отличиями. Так, в ЕС ставка налога колеблется от 2% (Великобритания) до 7,5% в Венгрии и Турции (но в Венгрии он временно составляет 0%). Выходит, что самая высокая ставка налога в ЕС почти в три раза ниже заявленной в Украине. Важно отметить, что в ЕС обкладывается налогом не добавочная стоимость, а оборот компании. Но, в затратах по производству, себестоимость электронных услуг для продажи в другом регионе, включает исключительно средства на их распространение. Добавочная стоимость составляет большую часть оборота компании, что позволяет с некоторой погрешностью приравнивать две величины", — поясняет Адриан Пантюхов.

Кроме того, продолжает эксперт, известна практика, когда электронные услуги компаний гигантов обкладываются налогом для протекционизма внутренних производителей.

"На рынке с высокой концентрацией, где внутренние компании являются полноценным аналогом внешних игроков, — налоговое равенство, определенно, поменяет условия игры. Но, в стране, где внутренние компании, не могут конкурировать с западными, как в Украине, повышенная стоимость продукции ляжет на плечи конечного потребителя. Ведь из-за отсутствия аналогов, компаниям не выгодно снижать доходную часть в пользу уплаты налогов", — отмечает эксперт.

По его мнению, в Украине проект закона о таком налоге следует, если и принимать, то со значительными поправками: повышение порогового объема оборота, снижение налоговой ставки до среднеевропейских.

"Иначе принятый закон отразится на расходах украинцев, а никак не на собираемых налогах с IT-гигантов", — резюмирует Адриан Пантюхов.

Похожий проект работает во многих странах

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что проект №4184 является актуальным, учитывает последний мировой опыт, предусматривает создание предпосылок для эффективного администрирования налога на добавленную стоимость при налогообложении электронных услуг физическим лицам, поставляемых нерезидентами в сети Интернет.

"В настоящее время механизм предоставления компаниями нерезидентами электронных услуг для физлиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования — не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС. Это приводит, прежде всего, к искажению конкуренции. А также — к потерям государственного бюджета", — поясняет Олег Гетман необходимость принятия документа, который обяжет мировых интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в бюджет.

По мнению экономического эксперта, целесообразно принять проект за основу, с доработкой его ко второму чтению.

"Там возможны чисто технические правки, — считает Олег Гетман. — Концептуально менять нечего, проект хорош. Во многих других странах, кто уже поменял свое законодательство, всё так и работает, как прописано в законопроекте №4184".

Напомним, ранее "Комментарии" подробней рассматривали возможность введения цифрового налога, оценивая плюсы и минусы такой затеи.

Также на портале можно узнать, как решить проблемы украинцев из-за возникшего налогового хаоса.



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