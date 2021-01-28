Цифровой налог: нужен ли он Украине

Верховная Рада может ввести механизм, который обяжет мировых интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в бюджет. Об этом сказал депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Эксперты оценили для издания "Комментарии" плюсы и минусы данной идеи.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Для цифровых компаний-нерезидентов вводится скрытая принудительная регистрация в Украине"

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин отмечает, что речь идет о проекте 4184. И перечисляет риски и замечания.

"С одной стороны, проект вписывается в общеевропейские правила взимания налога, — говорит он. — Речь о так называемом общем правиле поставки трансграничных цифровых услуг некоммерческим потребителям. В ЕС механизм успешно применили с 2015 года в рамках Mini One Stop Shop (MOSS). Но, с другой стороны, мы говорим о введении налога на услуги Google, Facebook, Youtube, Netflix и других. Результатам чего станут: рост стоимости электронных услуг иностранного происхождения для конечного украинского потребителя (+ 20%); значительное влияние на национальную ІТ-сферу (налог увеличит себестоимость практически всех ІТ-услуг и расходы компаний, активно продвигающих рекламу в социальных сетях).

По мнению аналитика, вполне положительная отмена "налога на иностранную рекламу" (удержание 20%-го налога на прибыль с доходов нерезидентов за производство и / или распространение рекламы у источника выплаты) приведет к тому, что обязанность платить налог возникает у нерезидента (в общем порядке и по ставке 18%).

"То есть, для цифровых компаний-нерезидентов вводится скрытая принудительная регистрация в Украине в качестве постоянного представительства (хотя вторая часть проекта по НДС этого не требует) и как плательщика налога на прибыль, — поясняет Вячеслав Черкашин. – Не все компании-нерезиденты, особенно с незначительными оборотами в Украине, этого захотят. Проще прекратить отношения с украинскими компаниями и потребителями. Во избежание этой ситуации: во-первых — ЕС, например, использует пороговое значение в 10 тыс. евро; во-вторых — режим уплаты налогов без необходимости регистрации нерезидента в государственных органах нужно распространить и на налог на прибыль".

"Спор может возникнуть вокруг размера ставки цифрового налога"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок обращает внимание, что в условиях расширения географии предоставления услуг и продажи товаров с помощью сети Интернет практически всеми участниками IT-рынка (речь не только о гигантах индустрии), всё острее встает вопрос налогообложения их деятельности не только по месту основной регистрации.

"Вполне естественно, что необязательность уплаты налогов в других странах предоставляет существенные конкурентные преимущества компаниям-нерезидентам. Поэтому введение налога на Google или как его еще называют цифровым налогом — вполне ожидаемо", — говорит эксперт.

Он напоминает, что в странах Европейского союза не только заявили, что готовы к введению цифровых налогов на IT-гигантов, которые осуществляют свою деятельность в Европе, но и на практике это реализуют.

"Летом 2019 года французский сенат окончательно утвердил законопроект о налогообложении технологических гигантов. С июля 26 цифровых компаний с прибылью, превышающей 750 млн евро, облагаются 3% -ным налогом. Новый налог называется GAFA — по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon. Подобная ситуация в Италии и других странах ЕС. Да и в России, которая ввела соответствующий налог еще с 1 января 2017 года. В 2022 году и Канада введет цифровой налог на техногигантов, таких, как Facebook и Google", — рассказывает Виталий Клочок.

Он считает, что в целом идея цифрового налога верна. Спор может возникнуть разве что вокруг размера ставки.

Валерий Клочок поясняет: "Сейчас парламентарии предлагают "включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость". Иными словами, установить ставку на уровне 20% от стоимости услуг или товаров. И здесь возникает вопрос — кто за это заплатит? Конечно, конечный потребитель. Поэтому номинальное значение ставки стоит всё же пересмотреть".

Как сообщал портал "Комментарии", в соцсетях бурно обсуждаются, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова якобы заявила о повышении налогов. Мол, для финансирования накопительных пенсий будут повышены два налога: ЕСВ и НДФЛ. "Комментарии" попросили экспертов высказать свои мнения по этому поводу.

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