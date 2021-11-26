В декабре цены подскочат: что подорожает больше всего к праздникам

Ценники на продуктах в последний месяц в нашей стране поползут вверх. Специалисты делают прогноз по удорожанию не только товаров, на которые спрос перед новогодними праздниками. Они говорят, что повысится цена на многие позиции, которые входят в продуктовую корзину наших соотечественников. Об этом информировали в программе "Завтрак 1+ 1".

Цены на продукты вырастут (фото из открытых источников)

Как утверждают эксперты рыночной среды, декабрьские цены взлетят в среднем на 16-20%. В первую очередь, пойдут вверх ценники на мясной продукции и овощах.

Наиболее употребляемые овощи, как помидоры, перец, огурцы будут стоить на 20% больше, так же станут дороже овощи так называемого борщового набора – свекла, капуста и морковь.

Рекордсменом по удорожанию станет украинский лук. Гости медийщиков сообщили, что цена на него вырастет в 2,5 раза по сравнению с аналогичной ценой в прошлом году.

Ничего утешительного не озвучили они по ценам на мясо. Свинина, которую берут украинцы к праздникам, станет дороже на 20%, курятина взлетит вверх на 10%.

В частности, экономист Олег Пендзин, отвечая на вопрос, отметил, что все составляющие так называемого национального борщового набора поднимутся в цене на треть.

По его словам, разница в летних и зимних ценах на эти составляющие для борща составляет 40-50%. Поэтому к концу года они вырастут на 20-30%.

Олег Пендзин предупредил, что станут дороже даже самые дешевые продукты, потому что их покупает подавляющее большинство наших граждан.

И еще одно новшество — увеличения минималки на 500 грн. Специалист резюмировал, что производители будут добавлять повышение минималки в свои производственные затраты и новый завоз товаров и продуктов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как изменились цены на продовольственные товары в Украине.

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