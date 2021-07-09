В Госстате отчитались об инфляции в Украине с начала года. Что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке Украины в июне по сравнению с маем этого года составила 0,2%, а с начала года достигла 6,4%. Базовая инфляция в июне 2021 по сравнению с нынешним маем составила 0,4%, с начала года — 4,3%. Такие данные приведены в сегодняшнем релизе Госстата Украины.



Изменение потребительских цен в Украине, данные Гостата

Как видно из иллюстрации к фото, уровень инфляции в июне был самый низкий за последние 10 месяцев. На потребительском рынке в июне, традиционно для начала лета, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 16,0%) подешевели яйца. На 2,8% снизились цены на фрукты, на 1,3% на овощи, на 1,0% — молоко, а также просели цены на сало и свинину. В то же время на 0,4-3,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в том числе на табачные изделия — на 1,2%, на алкогольные напитки — на 0,7%. Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошеш прежде всего за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1,0%, природный газ — на 0,7%.

На 2,9% снизились цены на одежду, а еще на 2,8% они уменьшились на обувь.

Цены на транспорт выросли на 1,0% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.

Неизменными остались цены на связь, а вот стоимость получения образования, отдыха, похода в рестораны и кафе изменилась несущественно — повысилась в пределах 1%.

Также "Комментарии" публикуют таблицу Госстата данным об инфляции за 2020-2021 годы. Больше всего за последний год в Украине (в среднем около 60%) подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло. Еще на 83,5% в годовом измерении выросли цены на газ.

А вот по прогнозу премьер-министра Дениса Шмыгаля, инфляция "разогреет" экономику Украины.







Изменения потребительских цен на товары и услуги (данные Госстат)

(відсотків)

Червень 2021 до Січень-червень 2021 до травня 2021 грудня 2020 червня 2020 січня-червня 2020 Споживчі ціни 0,2 6,4 9,5 8,3 Продукти харчування та безалкогольні напої -0,1 8,7 9,4 8,9 Продукти харчування -0,2 9,0 9,8 9,4 хліб і хлібопродукти 0,6 9,1 13,9 12,9 хліб 0,2 9,4 16,1 14,2 макаронні вироби 0,7 6,2 9,0 8,2 м’ясо та м’ясопродукти 0,4 7,2 10,4 6,4 риба та продукти з риби 1,1 5,7 7,0 6,2 молоко -1,0 0,3 5,7 4,9 сир і м’який сир (творог) 0,5 3,9 7,2 6,0 яйця -16,0 -21,1 12,6 60,8 масло 0,4 5,4 8,4 6,3 олія соняшникова 3,4 47,5 80,3 54,6 фрукти -2,8 18,6 -10,9 3,8 овочі -1,3 12,0 -10,0 -10,3 цукор 0,4 21,4 70,1 64,0 Безалкогольні напої 0,6 2,6 3,4 2,7 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,0 5,7 9,8 9,6 Одяг і взуття -2,8 1,8 -3,8 -4,6 Одяг -2,9 1,5 -3,6 -4,6 Взуття -2,8 1,9 -4,4 -4,8

Продовження

Червень 2021 до Січень-червень 2021 до травня 2021 грудня 2020 червня 2020 січня-червня 2020 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 0,4 9,0 36,4 25,9 Утримання та ремонт житла 1,4 5,2 7,9 5,4 Водопостачання 0,0 11,0 11,0 14,7 Каналізація 0,0 17,5 17,5 21,5 Утримання будинків та прибудинкових територій 1,0 2,9 3,7 3,0 Електроенергія 0,0 36,6 36,6 36,6 Природний газ 0,7 5,3 175,3 83,5 Гаряча вода, опалення 0,0 1,3 13,9 10,3 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0,6 2,3 3,0 1,9 Охорона здоров’я 0,4 3,4 6,7 7,2 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0,2 2,6 6,0 6,8 Амбулаторні послуги 0,9 5,7 9,8 9,4 Транспорт 1,0 6,9 12,0 8,5 Паливо та мастила 0,1 18,2 34,7 16,7 Транспортні послуги 3,6 9,2 9,5 5,1 залізничний пасажирський транспорт 5,3 16,7 11,1 7,6 автодорожній пасажирський транспорт 2,4 8,4 9,5 4,9 Зв’язок 0,0 3,5 5,0 4,4 Відпочинок і культура 0,6 1,8 3,5 2,2 Освіта 0,3 2,9 14,7 14,3 Ресторани та готелі 1,1 3,8 6,0 4,5 Різні товари та послуги 0,4 -1,6 5,7 5,6







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!