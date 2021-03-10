В Кабмине прокомментировали рост цен на основные продукты

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Вечканова Елена
Представители
украинского правительства постоянно исследуют изменения в ценовых диапазонах
самых популярных групп товаров. О контроле за ростом цен упомянул в своем
выступлении на заседании Кабинета министров 10 марта премьер-министр Денис
Шмыгаль.
Правительство следит за ценами на продукты. Фото из открытых источников
По словам главы
правительства, существует несколько объективных и субъективных факторов,
существенно влияющих на изменения стоимости основных продуктов. Среди последних
Шмыгаль отметил несколько манипуляций, а также попыток монопольных компаний
вступить в сговор.
Также премьер-министр
отметил, что правительство ведет переговоры с основными изготовителями так
называемых социальных товаров и представителями торговых сетей, дабы увеличить
спрос. По мнению Шмыгаля, это поможет в конечном итоге привести цены к балансу. Правда, конкретных дат пока не прозвучало.
В целом же
чиновник считает, что Украине стоит присматриваться не сколько к механизму
регулирования цен, а обратиться к более долгосрочному приоритету. Таким, по
словам Дениса Шмыгаля, является увеличение социальных стандартов.
Стоит отметить,
что несмотря на пристальное внимание власти, ценовая политика в украинских
магазинах продолжает изменяться в сторону возрастания. Как уже сообщали "Комментарии",
в феврале стоимость многих популярных товаров значительно увеличилась. Среди
бакалеи больше всего подорожало подсолнечное масло — на 15,98% в среднем по
сравнению с январем 2021 года. Поднялись цены также на сахар и муку: на 6,14% и
4,50% соответственно. На больше, чем 7%, в Украине за прошлый месяц подорожало
мясо. Незначительное снижение цены продемонстрировали разве что колбасы — на
0,02%.
Также на портале можно узнать, по какой причине в ближайшие месяцы стоимость яблок может увеличиться втрое. Предполагаемая цена
за килограмм этих фруктов — около 75 гривен.
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