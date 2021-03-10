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Главная Новости Бизнес экономика В Кабмине прокомментировали рост цен на основные продукты
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В Кабмине прокомментировали рост цен на основные продукты

Изменения в ценовой политике правительство отслеживает ежедневно

сегодня, 17:13
Автор:

Вечканова Елена

Представители украинского правительства постоянно исследуют изменения в ценовых диапазонах самых популярных групп товаров. О контроле за ростом цен упомянул в своем выступлении на заседании Кабинета министров 10 марта премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Кабмине прокомментировали рост цен на основные продукты

Правительство следит за ценами на продукты. Фото из открытых источников

По словам главы правительства, существует несколько объективных и субъективных факторов, существенно влияющих на изменения стоимости основных продуктов. Среди последних Шмыгаль отметил несколько манипуляций, а также попыток монопольных компаний вступить в сговор.

Также премьер-министр отметил, что правительство ведет переговоры с основными изготовителями так называемых социальных товаров и представителями торговых сетей, дабы увеличить спрос. По мнению Шмыгаля, это поможет в конечном итоге привести цены к балансу. Правда, конкретных дат пока не прозвучало.

В целом же чиновник считает, что Украине стоит присматриваться не сколько к механизму регулирования цен, а обратиться к более долгосрочному приоритету. Таким, по словам Дениса Шмыгаля, является увеличение социальных стандартов.

Стоит отметить, что несмотря на пристальное внимание власти, ценовая политика в украинских магазинах продолжает изменяться в сторону возрастания. Как уже сообщали "Комментарии", в феврале стоимость многих популярных товаров значительно увеличилась. Среди бакалеи больше всего подорожало подсолнечное масло — на 15,98% в среднем по сравнению с январем 2021 года. Поднялись цены также на сахар и муку: на 6,14% и 4,50% соответственно. На больше, чем 7%, в Украине за прошлый месяц подорожало мясо. Незначительное снижение цены продемонстрировали разве что колбасы — на 0,02%.

Также на портале можно узнать, по какой причине в ближайшие месяцы стоимость яблок может увеличиться втрое. Предполагаемая цена за килограмм этих фруктов — около 75 гривен.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PFS-zFyIr_8
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