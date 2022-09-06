В Киеве может появится Муниципальный банк

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Давиденко Евгения
Киевская городская государственная администрация
намерена подать заявление на участие в открытом конкурсе по выведению
обанкротившегося банка "Банк Сич" с рынка. Об этом сообщил первый заместитель
главы КГГА Николай Поворозник.
Банк Сич
По словам чиновника, муниципальный банк станет
оптимальным решением для проектного финансирования, работы с международными
финансовыми организациями, иностранными инвесторами, в частности, для
восстановления инфраструктуры города.
Поворозник уточнил, что такой способ создания
муниципального банка позволит сэкономить и время, поскольку нет необходимости
ждать полтора – два года для создания банка с нуля, и деньги.
Поворозник также отметил, что продажа банка КГГА
выгодна государству, поскольку это открывает возможности для сохранения рабочих
мест, а также исполнения обязанностей перед бизнесом и вкладчиками финучреждения
в полном объеме.
Как известно, с 6 сентября Фонд гарантирования вкладов
физлиц начинает выплаты вкладчикам банка "Банк Сич". Финучреждение было
признано неплатежеспособным в августе этого года из-за невыполнения
обязательств по кредитам рефинанса.
Недавно мы сообщали, что НБУ оштрафовал "Коммерческий Индустриальный Банк" (ComInBank) на 6,929
млн грн за ненадлежащую организацию системы первичного финансового мониторинга.
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