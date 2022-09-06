В Киеве может появится Муниципальный банк

Киевская городская государственная администрация намерена подать заявление на участие в открытом конкурсе по выведению обанкротившегося банка "Банк Сич" с рынка. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Банк Сич

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", — цитирует Поворозника пресс-служба.

По словам чиновника, муниципальный банк станет оптимальным решением для проектного финансирования, работы с международными финансовыми организациями, иностранными инвесторами, в частности, для восстановления инфраструктуры города.

Поворозник уточнил, что такой способ создания муниципального банка позволит сэкономить и время, поскольку нет необходимости ждать полтора – два года для создания банка с нуля, и деньги.

" Для города приобретение существующего банка и превращение его в муниципальный, а также содержание этого банка будет стоить на год меньше, чем сегодня тратится на комиссии по обслуживанию в других банках", – сказал первый замглавы КГГА.

Поворозник также отметил, что продажа банка КГГА выгодна государству, поскольку это открывает возможности для сохранения рабочих мест, а также исполнения обязанностей перед бизнесом и вкладчиками финучреждения в полном объеме.

Как известно, с 6 сентября Фонд гарантирования вкладов физлиц начинает выплаты вкладчикам банка "Банк Сич". Финучреждение было признано неплатежеспособным в августе этого года из-за невыполнения обязательств по кредитам рефинанса.

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