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НБУ оштрафовал ComInBank на 7 млн грн - какая причина

Финучреждению придется оплатить штраф за отмывание и легализацию доходов, полученных преступным путем

сегодня, 11:07
Автор:

Станислав Молчанов
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Национальный банк Украины за нарушениязаконодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также валютного законодательства выявленных в августе 2022 года, применил к двум банкам — АО "КИБ" и АО "ОТП Банк", а также тринадцати небанковским финансовым учреждениямсоответствующие санкции.

НБУ оштрафовал ComInBank на 7 млн грн - какая причина

Com in Bank

Как сообщает пресс-служба НБУ,  Акционерное общество "Коммерческий Индустриальный Банк" (КИБ, ComInBank) был оштрафован на 6,929 млн грн за нарушение требований частей и пунктов Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Нарушение состоит в необеспечении банком надлежащей организации внутрибанковскойсистемы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга. 

Также в НБУ усмотрели нарушение АО "КИБ" в ненадлежащем выполнении банком долга на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов осуществлять анализ финансовых операций клиентов с целью выявления финансовых операций, которые, в частности, не соответствуют их финансовому состоянию.

Пресс-служба ComInBank пока никак не прокомментировла данный штраф и решениеНацбанка.  

Напомним, в феврале текущего года, управляющий редактор бельгийского издания New EuropeНиколас Уоллер опубликовал статью с обвинениями в адрес первого заместителя главы правления НБУ Екатерины Рожковой и Коммерческого индустриального банка (КИБ, СomInBank) якобы в отмывании средств и, что банком владеет якобы подставной британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер.  Журналист высказал мнение, что КИБ мог быть куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

Тогда глава правления ComInBank Татьяна Путинцева опровергла данную информацию, размещенную в зарубежных и украинских СМИ, сообщив, что банк работает в рамках действующего украинского законодательства и что Стефан Пол Пинтер является единственным акционером СomInBank и известным британским инвестором.



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