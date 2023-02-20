В марте правительство проиндексирует пенсии: кому увеличат выплату и на сколько

Кабинет Министров Украины анонсировал индексацию пенсий на 20% в марте. Под индексацию будут подпадать все категории, определенные в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщается на официальном портале правительства.

Фото: pixabay

Согласно сообщению, глава Кабмина Денис Шмигаль обратил внимание на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год индексация пенсий не является обязательной. Однако правительство все же решило проиндексировать выплаты более десяти миллионам украинцев.

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Кроме того, в этом году Кабинет министров сохранит все доплаты к пенсии по возрасту. Так, пенсионеры, которым исполнилось более 80 лет, продолжат получать ежемесячную доплату в размере 500 грн, пожилые люди в возрасте 75-80 лет – доплату до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет – до 300 грн.

Всего в пределах текущего года государство выделит на пенсионное обеспечение граждан более 700 млрд грн, говорится в сообщении. К сравнению: в 2022 году правительство направило на социальные выплаты около 800 млрд грн. Из них на пенсии – 575 млрд грн. То есть расходы в 2023 году на эти нужды увеличатся на 12,5% или на 65 млрд грн, чем в довоенном 2021-м.

Раньше мы спросили у финансистов, какой инструмент в нынешних условиях лучше всего решает проблему сохранения и приумножения сбережений. Основатель инвестиционной компании "УНИВЕР" Тарас Козак напомнил классическое правило инвестирования: не держи все яйца в одной корзине. Подразумевается, что часть денег лучше хранить в иностранной валюте, часть – в национальной; часть — в банке, часть — в наличных; часть – в недвижимости, часть, по возможности, в зарубежных активах. То есть нужно раскладывать кучку в разные активы. Чем больше кучка, тем больше возможность разные активы набрать, подчеркнул он. Другие рекомендации можно прочесть здесь.



