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Главная Новости Бизнес экономика В Минсоцполитики анонсировали пенсии до 7 тысяч гривен: кто и когда будет получать такую выплату
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В Минсоцполитики анонсировали пенсии до 7 тысяч гривен: кто и когда будет получать такую выплату

Профильный комитет парламента уже разрабатывает законопроект о накопительной пенсии

сегодня, 10:37
Автор:

Елизавета Черных

Министерство социальной политики вместе с парламентом разрабатывает модель, которая поможет гражданам страны получать пенсионные выплаты в размере 7 тысяч гривен. Такие пенсии могут быть доступны для будущих поколений при выходе на накопительную систему. Об этом заявила Министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью изданию РБК-Украина. 

В Минсоцполитики анонсировали пенсии до 7 тысяч гривен: кто и когда будет получать такую выплату

В Минсоцполитики анонсировали пенсии до 7 тысяч гривен. Фото из открытых источников

"При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности человек смог бы получать из двух источников — солидарного и накопительного уровней — 7 тысяч гривен. Это средняя выплата", — сказала министр. 

Марина Лазебная подчеркнула, что если гражданин за 35 лет копил бы по 600 гривен, это позволило бы ему получать выплаты в течение 15 лет в среднем по 3200 гривен. К этой сумме также добавляется пенсия из солидарной системы 3500 грн.

По словам главы Минсоцполитики, профильный комитет парламента уже разрабатывает законопроект о накопительной пенсии. 

Напомним, что ранее эксперты для портала "Комментарии" оценили эффективность анонсированной накопительной пенсионной системы.

Специалисты высказывают пессимистические ожидания по этому поводу. Они основаны на опыте наших соседей по реализации накопительной пенсионной системы. Проблема в том, что в слабых экономиках (как у нас) накопить можно, а вот сохранить — нельзя. И если вы берете ответственность собирать деньги с людей, которые не смогут ими воспользоваться раньше, чем через 35 лет страхового стажа, где гарантии, что эти деньги не превратятся в ничто. Эксперты приводят простой пример: если бы в 1997-м украинцы вложили свои деньги в пенсионный накопительный фонд, то сейчас бы получили вклады, обесцененные в 20 раз. Читайте об этом детальнее в нашем материале.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/pensiya-7-tysyach-griven-kakih-usloviyah-1616996595.html
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