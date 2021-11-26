В мире рекордно выросли цены на кофе: сколько будут платить украинцы

Мировая цена на кофе уже в середине ноября побила 10-летний рекорд, поэтому розничная цена на этот любимый напиток тысяч людей так же увеличится. Причины этого удорожания популярного продукта – невиданные заморозки на плантациях кофе в Бразилии, так же поднялась логистика. Об этом сообщает UBR.ua.

В мире подорожал кофе (фото из открытых источников)

Как отметил руководитель предприятия Foundation Cofee Roasters, Тимур Козонов за 2020-2021 годы стоимость международной доставки взлетела в 9 раз. Поэтому рост цен на кофе произойдет уже в ближайшее время.

По его словам, контейнер по старым ценам стоил 2 тысячи долларов, сейчас его стоимость уже 18 тысяч. Поэтому кофе подорожает ощутимо.

Предприниматель делает прогноз, что заведения, которые предлагают кофе, будут увеличивать ценники уже в ноябре – январе.

Тимур Козонов объясняет, что стоимость зеленого кофе поднялась более чем в два раза. Новая себестоимость обжаренного кофе – это включенный сюда налог, а также оплата труда, амортизационные, коммунальные расходы и все остальное. То есть такая разновидность кофе подорожает на 15-30 процентов. Так же рассчитывается и стоимость чашки кофе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине подорожал популярный овощ. В стране за последнюю неделю подорожала столовая свёкла. Сейчас овощ стоит в 3,3 раза дороже, чем в конце ноября прошлого года. Украинские фермеры в начале этой недели начали активно повышать цены на столовую свеклу. В связи с удорожанием и высоким спросом на овощ на украинском рынке появились первые партии свеклы из Польши. К настоящему времени килограмм столовой свеклы будет стоить украинцам 9-12 гривен, что в 1,5 раза дороже, чем на прошлой неделе.

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