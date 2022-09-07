В НБУ обещают решить проблему дефицита наличной валюты на кассах банков

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Давиденко Евгения
Национальный банк принимает меры, необходимые для обеспечения
банковских отделений наличной иностранной валютой. Об этом говорится в
сообщении регулятора. В частности, Национальный банк при необходимости будет
менять безналичную валюту банков на наличную. Такие операции стартуют с
седьмого сентября. Благодаря этому удастся избежать отказов в обменных операциях
на кассах, полагают в регуляторе. Там уверяют: в НБУ достаточно наличной
валютной ликвидности, чтобы поддержать банковскую систему. Все же рекомендуют
банкам увеличить объемы завоза наличной валюты для избежания проблем в будущем.
Дефицит валюты
В пресс-службе Нацбанка отметили, что дефицит вызван ситуативными трудностями с ее доставкой из-за границы. В НБУ подчеркнули:
операции обмена безналичной валюты на наличную между ним и банковскими
учреждениями не влияют на объем международных резервов страны.
Как мы писали ранее, в августе золотовалютные резервы
увеличились на 13,6% до 25,4 млрд долл. В
частности, этому способствовали значительные поступления помощи от дружественных
стран, умеренные долговые выплаты в иностранной валюте, а также снижение интервенций
регулятора по продаже валюты. Так, Национальный
банк продал на валютном рынке 1 641,4 млн долл. и выкупил в резервы – 311,7 млн долл. Сальдо интервенций по итогам месяца было отрицательным и составило 1
329,7 млн долл.
Объем чистой продажи валюты регулятором в августе был несколько
выше, чем в июле, но существенно ниже, чем в апреле, мае и июне, констатировали
в НБУ.
Также мы сообщали об ограничениях на снятие валюты со
своих счетов в банках. Так, дневной лимит для иновалюты составляет 100 тыс. грн в эквиваленте.
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