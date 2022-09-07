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В НБУ обещают решить проблему дефицита наличной валюты на кассах банков

Банки отказывают украинцам в продаже валюты из-за логистических трудностей

сегодня, 15:30
Автор:

Давиденко Евгения
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Национальный банк принимает меры, необходимые для обеспечения банковских отделений наличной иностранной валютой. Об этом говорится в сообщении регулятора. В частности, Национальный банк при необходимости будет менять безналичную валюту банков на наличную. Такие операции стартуют с седьмого сентября. Благодаря этому удастся избежать отказов в обменных операциях на кассах, полагают в регуляторе. Там уверяют: в НБУ достаточно наличной валютной ликвидности, чтобы поддержать банковскую систему. Все же рекомендуют банкам увеличить объемы завоза наличной валюты для избежания проблем в будущем.

В НБУ обещают решить проблему дефицита наличной валюты на кассах банков

Дефицит валюты

В пресс-службе Нацбанка отметили, что дефицит вызван ситуативными трудностями с ее доставкой из-за границы. В НБУ подчеркнули: операции обмена безналичной валюты на наличную между ним и банковскими учреждениями не влияют на объем международных резервов страны.

Как мы писали ранее, в августе золотовалютные резервы увеличились на 13,6% до 25,4 млрд долл. В частности, этому способствовали значительные поступления помощи от дружественных стран, умеренные долговые выплаты в иностранной валюте, а также снижение интервенций регулятора по продаже валюты. Так, Национальный банк продал на валютном рынке 1 641,4 млн долл. и выкупил в резервы – 311,7 млн ​​долл. Сальдо интервенций по итогам месяца было отрицательным и составило 1 329,7 млн долл.

Объем чистой продажи валюты регулятором в августе был несколько выше, чем в июле, но существенно ниже, чем в апреле, мае и июне, констатировали в НБУ.

Также мы сообщали об ограничениях на снятие валюты со своих счетов в банках. Так, дневной лимит для иновалюты составляет 100 тыс. грн в эквиваленте.



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