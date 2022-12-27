В НБУ рассказали, как обстрелы влияют на финансовый сектор

Последствия масштабных обстрелов со стороны России снижают темпы роста спроса на банковские услуги, в частности, на кредитование. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ.

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Так, чистый кредитный портфель банков сокращается. Причем такая тенденция более стремительна для ссуд, выданных физлицам, чем для бизнес-кредитов.





“Причина сокращения – формирование резервов по кредитам, а также погашение ранее выданных ссуд, что не компенсируется новыми выдателями, — объясняют в НБУ. — Падение экономической активности из-за перебоев со снабжением электроэнергии и подавленного потребительского спроса продолжают снижать спрос на кредитование. Во время войны ключевую роль в поддержке кредитования играют государственные программы".





В целом кредитный ущерб – наибольший риск для финансового сектора.





“Около 20% кредитного портфеля уже признано неработающим или находится в зоне риска – это сопоставимо с июньскими оценками НБУ. В то же время проблемы с электроснабжением будут ухудшать показатели деятельности даже тех предприятий, которые до сих пор своевременно обслуживали кредиты. Доходы домохозяйства и операционные потоки бизнеса во многих случаях будут недостаточными для полноценного обслуживания кредитов”, — прогнозируют в регуляторе.





Поэтому при длительном сохранении дефицита электроэнергии доля потерь кредитного портфеля может достичь 30%.





Однако покрыть кредитный ущерб банковскому сектору помогут значительные операционные доходы. На их образование, в частности, влияют рост процентных и возобновление комиссионных доходов. В НБУ отмечают, что в течение года большинство банков смогли оптимизировать административные расходы. Поэтому несмотря на значительные кредитные потери, сектор в целом оставался прибыльным, а его рентабельность капитала за одиннадцать месяцев составила более 9%, добавили в НБУ.





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