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В Одесской области «штамповали» фабульную брендовую парфюмерию

Бочки с концентратом, насос и оборудование для автоматического разлива – фигуранты демонстрируют отлаженный процесс

7 марта 2023, 20:45
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Автор:

Моесеенко Валентина








В Одесской области правоохранители Бюро экономической безопасности разоблачили масштабное производство поддельной парфюмерии. Изъяли фальсифицированные товары и оборудование на 70 млн грн, пишут "Комментарии".

В Одесской области «штамповали» фабульную брендовую парфюмерию

В Одесской области разоблачили масштабное производство поддельной парфюмерии

В ходе обысков изъято 40 тысяч флаконов готовой продукции около 50 наименований, автоматизированная установка для разлива и смешивания жидкостей, печатный станок и необходимое сырье и упаковка. Среди контрфактной парфюмерной продукции известны мировые бренды.


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Всего правоохранители в Одесской области и в Одессе провели 19 обысков и разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), в которую входили граждане Сирии и Украины. Они оборудовали несколько мест производства и приобщили к противозаконной деятельности и ряд граждан Украины. Каждому из членов группировки была отведена четкая роль в процессе производства, хранения или продажи контрафакта. Фальсифицированную парфюмерию продавали оптом и в розницу через украинские интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках рынка "7 километр".


"Комментарии" также писали о том, что в Закарпатской области представители Службы безопасности Украины разоблачили группировку контрабандистов , которая имела собственный вертолет и с его помощью переправляли контрабандные сигареты на территории стран Евросоюза.

Как сообщал портал "Комментарии", бюро экономической безопасности предотвратило попытку незаконного вывода через морской терминал Николаева более млн долларов за границу во время военного положения.

Читайте на портале "Комментарии" - на табачной фабрике нашли 1,6 млн пачек безакцизных сигарет.



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