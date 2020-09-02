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Главная Новости Бизнес экономика В ПХГ Украины закачали рекордные объемы газа
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В ПХГ Украины закачали рекордные объемы газа

Сейчас в ПХГ Украины на 60% больше газа, чем год назад

сегодня, 13:43
Автор:

Татьяна Веремеева

В подземные хранилища газа (ПХГ) Украины к началу сентября закачали рекордные 25,6 млрд куб. м газа. 7,9 млрд куб. м из них закачали иностранные трейдеры, что в 4,4 раза больше, чем в это же время год назад. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украины".

Ежедневно в украинские ПХГ закачивают более 100 млн куб. м природного газа, что является максимальным технически возможным показателем для отечественных хранилищ.

В ПХГ Украины закачали рекордные объемы газа

Объем закачки природного газа в ПХГ Украины за восемь месяцев нынешнего года составляет 13,3 млрд куб. м, что на 9% больше чем в 2019 году. Из них резиденты закачали 6,5 млрд куб. м газа, что по сравнению с прошлым годом меньше на 63%. Вместе с уменьшением объемов хранения газа украинскими компаниями отечественные газохранилища активно пополняются нерезидентами. С начала 2020 года они закачали в ПХГ 6,8 млрд куб. м газа, что в 4,5 раза превышает прошлогодние показатели.

Напомним, "Нафтогаз" анонсировал повышение цены на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года. О причинах повышения цен голубое топливо рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.


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