В ПХГ Украины закачали рекордные объемы газа

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Татьяна Веремеева
В подземные хранилища газа (ПХГ) Украины к началу сентября закачали
рекордные 25,6 млрд куб. м газа. 7,9 млрд куб. м из них закачали иностранные
трейдеры, что в 4,4 раза больше, чем в это же время год назад. Об этом сообщает
пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украины".
Ежедневно в украинские ПХГ закачивают более 100 млн куб. м природного газа,
что является максимальным технически возможным показателем для отечественных
хранилищ.
Объем закачки природного газа в ПХГ Украины за восемь месяцев нынешнего
года составляет 13,3 млрд куб. м, что на 9% больше чем в 2019 году. Из них
резиденты закачали 6,5 млрд куб. м газа, что по сравнению с прошлым годом
меньше на 63%. Вместе с уменьшением объемов хранения газа украинскими
компаниями отечественные газохранилища активно пополняются нерезидентами. С
начала 2020 года они закачали в ПХГ 6,8 млрд куб. м газа, что в 4,5 раза
превышает прошлогодние показатели.
Напомним, "Нафтогаз" анонсировал повышение цены на природный газ для
бытовых клиентов в сентябре 2020 года. О
причинах повышения цен голубое топливо рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей
Коболев.
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