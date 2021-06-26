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Главная Новости Бизнес экономика В Сальвадоре бесплатно раздают биткоины
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В Сальвадоре бесплатно раздают биткоины

Каждый гражданин получит биткоины абсолютно бесплатно

сегодня, 17:54
Автор:

Денис Подставной

Власти Сальвадора хотят раздать каждому гражданину страны по 30 долларов в Bitcoin эквиваленте. Об этом сообщает ведомство Bloomberg.

В Сальвадоре бесплатно раздают биткоины

Гражданам Сальвадора раздадут Bitcoin. Фото из открытых источников

Чтобы получить данную сумму, от гражданина потребуется завести кошелек для криптовалюты Chivo. Жители смогут покупать за цифровые монеты товары, цены на которые указаны в долларах США (официальная валюта Республики Сальвадор). 

По мнению правительства, массовое использование данной криптовалюты, должно привлечь новые инвестиции. Также данное решение поможет повысить потребление и снизить расходы при денежных переводах, для многих граждан Сальвадора, которые работают за рубежом. 

Проблемой для страны оказалась позиция Всемирного банка, который отказался поддерживать её в распространении данной криптовалюты. 

В свою очередь МВФ столкнулся с правовыми и микроэкономическими проблемами в связи с "легализацией" биткоина в республике. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что правительство Сальвадора планирует создать специальный фонд  объемом в 150 миллионов долларов. Он будет предназначен для того, чтобы предприятия, которые бояться работать с Bitcoin могли быстро обменивать цифровую валюту на доллары. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что эксперты крупнейшего американского инвестиционного банка JPMorgan Chase сделали неутешительный прогноз по поводу курса Bitcoin. Специалисты рассказали о том, почему может произойти падение курса, а также о том, в каком ценовом диапазоне окажется Bitcoin. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-25/el-salvador-offers-30-of-bitcoin-to-citizens-to-boost-its-use
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