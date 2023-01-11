logo

BTC/USD

17478.65

ETH/USD

1336.41

LTC/USD

81.72

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика В Сенегале может появиться логистический хаб для украинского зерна
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сенегале может появиться логистический хаб для украинского зерна

Создание зернового хаба обсуждали во время визита министра агрополитики в страны Африки

сегодня, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Во время встречи Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с министром сельского хозяйства, сельской инфраструктуры и продовольственного суверенитета Республики Сенегал Али Нгуйе Ндиайемом был заключен Меморандум о взаимопонимании между ведомствами обеих стран. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу министерства аграрной политики Украины.

В Сенегале может появиться логистический хаб для украинского зерна

Фото: https://pixabay.com/

"Документ предполагает развитие двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, сотрудничество в сфере научных исследований, инвестирования, а также взаимоотношений государственных учреждений и частных организаций", — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что Николай Сольский отметил коллеге: несмотря на войну, украинская сторона прилагает максимум усилий, чтобы и дальше поставлять продовольствие в страны Африки. Кроме того, Украина готова увеличивать объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и не прочь рассмотреть перспективы реализации новых логистических проектов в Сенегале. В частности, речь идет о возможности хранения украинского зерна в так называемых зерновых хабах.

"Их создание будет способствовать прогнозированности сбыта, стабилизации цен на продовольствие для Африканских стран и придаст уверенность в необходимых объемах и качестве зерна", — отметили в украинском ведомстве.

"Комментарии" ранее писали , что Всемирный банк в 2023 году выделит 50 миллионов долларов для обеспечения украинских элеваторов генераторами или котлами. Денежные средства будут потрачены на программу поддержки энергосбережения элеваторов, в рамках которой аграрии смогут за сумму до пяти миллионов гривен купить либо новые генераторы, либо перейти на котлы LPG на сжиженном газе. В МинАПК уточнили, что по этой программе стоимость генератора или котла будет частично компенсироваться.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://minagro.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!