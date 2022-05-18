В Швеции запустили супердлинный контейнерный поезд

Железнодорожная грузовая компания TX Logistik провела успешное тестирование в Швеции сверхдлинного контейнерного поезда. Как сообщает Intermodal news, длина грузового состава составляет 838 метров – это более, чем на 200 метров превышает длину, которая разрешена на практически всех шведских ЖД-дорогах.

Расстояние в 500 километров между двумя шведскими городами поезд преодолел со скоростью 120 км в час. Фото: TX Logistik

По информации издания, TX Logistik AB – это шведская дочерняя компания одноименного железнодорожного грузового оператора (Германия). Она запустила две пилотные перевозки 838-метрового контейнерного поезда.

В частности, в 48 рефрижераторных полуприцепах TX Logistik было доставлены продукты питания из Мальме в город Фреви, который расположен примерно в 200 километрах к востоку от Стокгольма.

Расстояние в 500 километров между двумя шведскими городами поезд преодолел со скоростью 120 километров в час.

Пилотный транспортный проект был организованы в сотрудничестве со розничной сетью Coop (Швеция) и местным управлением транспортной инфраструктуры Trafikverket. В будущем партнерство предусматривает организацию дальнейших поездок супердлинных поездов.

Как заявил управляющий директор TX Logistik AB в Швеции Ларс Винтер Соренсен, увеличение длины поезда до 838 метров существенно увеличит транспортные мощности.

Таким образом, это сделает железнодорожные грузовые перевозки более эффективными и привлекательными для грузоотправителей", – подчеркнул топ-менеджер компании.

Напомним, украинское государственное предприятие "Укрзализныця" с 1 июня текущего года возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс", который будет следовать по маршруту Львов – Черновцы.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину из-за опасности продолжения курсирования АО " Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов по всей Украине.













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