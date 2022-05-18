В Швеции запустили супердлинный контейнерный поезд

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Нарожный Дмитрий
Железнодорожная
грузовая компания TX Logistik провела успешное тестирование в Швеции сверхдлинного
контейнерного поезда. Как сообщает
Intermodal news, длина грузового состава составляет 838 метров – это более, чем
на 200 метров превышает длину, которая разрешена на практически всех шведских ЖД-дорогах.
Расстояние в 500 километров между двумя шведскими городами поезд преодолел со скоростью 120 км в час. Фото: TX Logistik
По информации издания, TX Logistik AB – это шведская
дочерняя компания одноименного железнодорожного грузового оператора (Германия).
Она запустила две пилотные перевозки 838-метрового контейнерного поезда.
В частности, в 48 рефрижераторных полуприцепах
TX Logistik было доставлены продукты питания из Мальме в город Фреви, который
расположен примерно в 200 километрах к востоку от Стокгольма.
Расстояние в 500 километров между двумя
шведскими городами поезд преодолел со скоростью 120 километров в час.
Пилотный транспортный проект был организованы
в сотрудничестве со розничной сетью Coop (Швеция) и местным управлением
транспортной инфраструктуры Trafikverket. В будущем партнерство предусматривает
организацию дальнейших поездок супердлинных поездов.
Как заявил управляющий директор TX Logistik AB
в Швеции Ларс Винтер Соренсен, увеличение длины поезда до 838 метров существенно
увеличит транспортные мощности.
Таким образом, это сделает железнодорожные грузовые перевозки более эффективными и привлекательными для грузоотправителей", – подчеркнул топ-менеджер компании.
Напомним, украинское государственное предприятие "Укрзализныця" с 1 июня текущего года возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс", который будет следовать по маршруту Львов – Черновцы.
Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину из-за опасности продолжения курсирования АО " Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов по всей Украине.
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