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Главная Новости Бизнес экономика В "Слуге народа" рассказали, зачем Украине Бюро экономической безопасности (ВИДЕО)
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В "Слуге народа" рассказали, зачем Украине Бюро экономической безопасности (ВИДЕО)

По словам депутатки Гришиной, стране нужен единственный орган, который будет расследовать экономические преступления

сегодня, 13:12
Автор:

Вечканова Елена

Украинская власть заканчивает последние приготовления к полноценному запуску нового государственного органа, который будет функционировать на экономическом поприще. Речь о Бюро экономической безопасности (БЭБ). По словам нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной, Украине необходим единый орган, который заберет полномочия у многих других правоохранительных учреждений.

В "Слуге народа" рассказали, зачем Украине Бюро экономической безопасности (ВИДЕО)

Нардеп Гришина объяснила, зачем Украине Бюро экономической безопасности. Коллаж: "Комментарии"

Об этом политик заявила в одном из эфиров телеканала "Украина 24". Гришина считает, что многие годы в Украине была полная неразбериха с тем, кто обязан заниматься расследованием последствий различных экономических преступлений.

"Годами в стране была целая система правоохранительных органов, каждый из которых имел полномочия бороться с экономической преступностью и "кошмарил" бизнес как только мог", — поделилась своим возмущением народный депутат.

По ее мнению, БЭБ станет тем органом, который будет вести расследование всех подобных дел, при этом не имея ведущей функции "наказания". Вместо этого, говорит Юлия Гришина, сотрудники Бюро будут координировать работу бизнеса, помогать и подсказывать.

Также политик сообщила, что отдел Службы безопасности Украины, который также ответственен за работу в сфере экономических преступлений, будет не сокращен, а переведен на баланс новосозданного БЭБ. По ее словам, это связано с предстоящей глобальной реформой СБУ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из чиновников мог получить возможность занять наивысшую должность в Бюро. Имена кандидатов ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как, по мнению экспертов, создание и функционирование Бюро экономической безопасности в целом скажется на жизни в украинском государстве. О плюсах и минусах подобной инициативы читайте в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/SlugaNarodu_Official/4197
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