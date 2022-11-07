В СНБО объяснили новый этап деолигархизации: о чем говорит такое решение – какие его последствия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге в понедельник, 7 ноября, дал пояснения касательно перехода в собственность государства активов стратегически важных предприятий. Ранее сообщалось, что среди них – АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнефть", ПАО "Укртатнафта", которые связывают с олигархами Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. По словам Данилова, изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Минобороны. По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, они могут быть возвращены собственникам, или будет возмещена их стоимость. Как оцениваете данное решение? Какие у него могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мотор Сич. Фото: из открытых источников

Происходящее сейчас – просто видимость деолигархизации

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что даже если указанные предприятия перейдут государству, ничего кардинально не изменится.

"Да, будут назначены руководители, проведут некий тендер, назначат членов набсовета. Но вряд ли это как-то повлияет на работу данных предприятий, – отмечает эксперт. – Смена собственности ничего не меняет. Тот же "Мотор Сич" точно развалится, повторив судьбу "Южмаша" – полной развалины, которая висит на балансе государства. Думаю, "Мотор Сич" в будущем станет генерировать только убытки, никто не будет знать, что с ним делать раньше. Там куча контрактов была, связей Богуславского, схем, знакомств. Сейчас всё это оборвалось".

А "Укрнафта", продолжает Александр Охрименко, и так была фактически в собственности государства.

"Коломойский периодически грел там руки, скандалы какие-то возникали. Но у Бени это предприятие еще Порошенко фактически забрал. Происходящее сейчас – просто видимость деолигархизации. Мы забираем у олигархов! Что это даст народу Украину? Да ничего! По сути – пиар власти. Показать людям – смотрите, мы работаем! У нас куча госпредприятий. И практически все они убыточные, пронизанные коррупцией. Сколько бы директоров там не меняли, заканчивается всё скандалами", – констатирует эксперт.

Перспективы возврата этих предприятий собственником, выплат каких-то средств за них крайне туманны

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Было бы неплохо узнать, почему именно эти предприятия выбраны для перехода в собственность государства. На каком основании. Часть из них являются банкротами – те же "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ". А Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который является основным активом "Укрнафты", уничтожен обстрелами. Что именно теперь хотят делать на этих предприятиях – не совсем ясно".

Кроме того, эксперт обращает внимание, что на основании закона, на который ссылаются представители СНБО, государство обязуется вернуть стоимость указанных предприятий, а после окончания военного положения, если собственник захочет, он может через суд вернуть себе эти предприятия.

"Было бы интересно узнать, по какой стоимости оценены акции этих предприятий. Ведь фактически выплаты за них теперь уже экс-собственникам возлагаются на наших детей. Есть закон и соответствующий порядок, утвержденный еще в 2012 году. Согласно им, сроки подобных выплат могут растягиваться до пяти лет. Но мы ведь понимаем, что в послевоенной Украине это будет очень хороший срок – если в течение пяти лет кому-то что-то будут компенсировать", – отмечает Ростислав Кравец.

Он считает, что перспективы возврата этих предприятий собственником, выплат каких-то средств за них крайне туманны.

"Как туманны, с моей точки зрения, оценка стоимости активов данных предприятий и цель передачи в собственность государства активов, которые в своей части являются банкротами. Давно открыты процедуры банкротства по некоторым из них. Понятно, что в связи с тем, что они стали государственными, эти процедуры могут быть приостановлены. Но это никоим образом не возобновит работу данных заводов и предприятий", – поясняет эксперт.

На месте президента стоило бы рассматреть вхождение государства в контрольный пакет акций таких предприятий – более 50-60%

По мнению адвоката, кандидата юридических наук Сергея Войченко, в этот перечень следовало бы включить энергетические системы, которые находятся в собственности Ахметова. Они ведь тоже – стратегические предприятия, поясняет эксперт.

"Понятно, что некоторые будут говорить об определенном наступлении на право собственности, которое должно быть защищено законом. Но мы имеем новые реалии – военного времени, – акцентирует Сергей Войченко. – К тому же, определенные категории людей, во-первых, получили эти активны за бесценок, во-вторых, наживались на них (кто-то в сотрудничестве с властью, кто-то — благодаря собственному монопольному положению и заключение договоров о ненападении с той же властью за определенный процент)".

Эксперт подчеркивает, что после войны страну нужно будет возрождать, ставить на ноги. И было бы хорошо, чтобы к тому времени на стратегических предприятиях действовала эффективная система управления.

"Я бы на месте президента рассматривал вхождение государства в контрольный пакет акций таких предприятий – более 50-60%. Чтобы государство было акционером, могло получать прибыль и обеспечивать заказами, не имея проблем с эффективным менеджментом. Но однозначно – стратегические предприятия, включая те, которые дают украинцам воду, газ, тепло, электроэнергию, должны быть немедленно национализированы и переданы народу Украины", – считает Сергей Войченко.

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