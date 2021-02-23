В Украине более 5 млн пенсионеров балансируют на грани бедности – эксперт

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Таисия Ерохина
Даже не
минимальная, а средняя пенсия в Украине заставляет более половины из 11,1 млн
наших пенсионеров балансировать на грани бедности. И индексация пенсий не спасает ситуацию. Об этом рассказала
в материале "Комментариев" глава общественной организации
"Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко.
Фото из открытых источников
По данным
французского инвестиционного банка Natihix, отмечает эксперт, Украина не входит
даже в топ-10 стран с худшими условиями для выхода граждан на пенсию. И всё же,
проблемы, безусловно, есть. И ежегодной индексацией, уверена Чепижко, их не
решить.
По ее мнению, для
решения этой проблемы необходимо вместо солидарной перейти на смешанную
накопительно-солидарную систему с обязательным государственным 100%
гарантированием накоплений (в том числе в иностранной валюте). Но это,
добавляет эксперт, невозможно сделать, пока не будет ликвидирована
коррупционная составляющая в пенсионном обеспечении и не проведена
кредитно-банковская реформа.
Напомним, в Украине через 30
лет пенсия
может составлять не более 18% заработной платы, тогда как сейчас — 29%. Об
этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. По словам главы
Министерства социальной политики, в стране с такой демографической ситуацией,
теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать
только солидарный уровень пенсии.
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