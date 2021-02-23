В Украине более 5 млн пенсионеров балансируют на грани бедности – эксперт

Даже не минимальная, а средняя пенсия в Украине заставляет более половины из 11,1 млн наших пенсионеров балансировать на грани бедности. И индексация пенсий не спасает ситуацию. Об этом рассказала в материале "Комментариев" глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко.

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По данным французского инвестиционного банка Natihix, отмечает эксперт, Украина не входит даже в топ-10 стран с худшими условиями для выхода граждан на пенсию. И всё же, проблемы, безусловно, есть. И ежегодной индексацией, уверена Чепижко, их не решить.

"Учитывая, что сейчас действует солидарная система начисления пенсий с необходимым стажем 25, а в перспективе — 35 лет, а также учитывая реальную покупательную способность гривны — даже средняя пенсия в 2020 в размере 3507,51 грн (рост по сравнению с 2019 на 424 грн) заставляет более половины из 11,1 млн наших пенсионеров балансировать на грани бедности", — подчеркивает Оксана Чепижко.

По ее мнению, для решения этой проблемы необходимо вместо солидарной перейти на смешанную накопительно-солидарную систему с обязательным государственным 100% гарантированием накоплений (в том числе в иностранной валюте). Но это, добавляет эксперт, невозможно сделать, пока не будет ликвидирована коррупционная составляющая в пенсионном обеспечении и не проведена кредитно-банковская реформа.

Напомним, в Украине через 30 лет пенсия может составлять не более 18% заработной платы, тогда как сейчас — 29%. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. По словам главы Министерства социальной политики, в стране с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать только солидарный уровень пенсии.

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