В Украине хотят по-новому выплачивать пенсии: известны подробности

Чтобы увеличить пенсии в Украине в 2-3 раза необходимо изменение самой системы пенсионного обеспечения. Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пенсионная система Украины. Фото из открытых источников

По его словам, за время независимости в Украине так и не была запущена полноценная накопительная пенсия. Речь идет о такой системе, когда человек на протяжении трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет.

"Такая система работает в большинстве богатых стран и такую систему мы уже в этом году планируем запустить в Украине", — заявил глава правительства.

Для этого Кабмин предлагает ввести такую модель:

— 2% с уплаченных человеком налогов идут на ее личный пенсионный счет;

— 2% от ЕСВ, который платит за человека работодатель;

— можно выбирать пенсионный фонд, которые дальше будет инвестировать ее средства;

— инвестиции могут происходить только надежными, но не рискованными финансовыми инструментами;

— можно будет забрать все накопленные средства сразу, или получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат в наследство.

Шмыгаль заметил, что накопительная пенсионная система ни в коем случае не отменяет солидарную, а будет дополнительными выплатами.

Отмечается, что переход Украины на новую пенсионную систему будет долгим процессом, займет несколько лет. Концепцию продолжат обсуждать в правительстве, привлекая экспертов и нардепов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о сроках и суммах индексации пенсий в Украине в 2021 году. Планируется три этапа повышения.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики хотят по-новому считать прожиточный минимум. Глава Минсоцполитики рассказала, какие категории населения будут в приоритете. Как пояснила министр, реальный прожиточный минимум определяется на основе данных о продуктовых наборах. Но официальный и реальный прожиточный минимум отличаются в два раза. Поэтому в министерстве рассматривают вариант введения новой методологии подсчета.

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