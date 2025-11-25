В Украине хотят продать восемь спиртзаводов за 250 млн грн: почему трудно найти покупателей

В ближайшие два месяца Фонд государственного имущества Украины должен выставить на продажу восемь спиртовых заводов.

В Украине идет приватизация спиртзаводов. Фото: из открытых источников

Общая стоимость предприятий оценивается в 250 млн грн, однако на них числятся долги в 650 миллионов. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Верховной Рады Алексей Мовчан.

Нардеп от "Слуги народа" напомнил, что закон о демонополизации спиртовой отрасли парламент принял еще в 2020 году. В настоящее время в государственной собственности осталось восемь спиртзаводов, и Фонд госимущества должен выставить их на продажу в ближайшие два месяца.

"Стоимость активов – около 250 млн грн, а объем долгов – 650 млн грн. То есть ситуация с продажей этого лакомого актива сложная, потому что покупателю нужно будет доплатить за его покупку", — написал Мовчан после совещания с представителями ФГИ, Антимонопольного комитета и Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Глава парламентского комитета убежден, что эти объекты должны работать на экономику, а не просто стоять.

К концу 2020 года, когда началась масштабная приватизация спиртовой отрасли, в Украине было 78 государственных предприятий. К продаже готовили 41 объект госпредприятия "Укрспирт" и 37 предприятий концерна "Укрспирт".

Известно, что в настоящее время ФГИ хочет продать Зарубинский спиртзавод за 77,99 млн грн, что вдвое ниже стартовой цены, Борщевское место осуществления деятельности и хранения спирта – за 13,8 млн грн Холминский спиртовой завод, стоимость которого не объявляли.

К приватизации готовят также ГП "Уладовский спиртовый завод" и ГП "Коростышевский спиртовой комбинат".

Как сообщал портал "Комментарии", перед масштабной приватизацией в январе 2020 года пресс-служба ГП "Укрспирт" отчиталась о росте чистой прибыли предприятия на 86% за 2019 год — с 21,6 млн грн по итогам 2018 года до 40,3 млн грн. Однако картину портила статистика выпуска этилового спирта — 6,06 млн декалитров. В то же время по данным самого же "Укрспирта", производственные мощности 41 входящего в ГП предприятия позволяют производить до 30 млн декалитров в год. То есть тогда они использовались всего на 20%.