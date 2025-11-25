В Україні хочуть продати вісім спиртзаводів за 250 млн грн: чому важко знайти покупців

У найближчі два місяці Фонд державного майна України має виставити на продаж вісім спиртових заводів.

В Україні триває приватизація спиртзаводів. Фото: з відкритих джерел

Загальну вартість підприємств оцінюють у 250 млн грн, однак, на них значаться борги на 650 мільйонів. Про це у Facebook повідомив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Олексій Мовчан.

Нардеп від "Слуги народу" нагадав, що закон про демонополізацію спиртової галузі парламент ухвалив ще у 2020 році. На цей час у державній власності залишилося вісім спиртзаводів, і Фонд держмайна повинен виставити їх на продаж у найближчі два місяці.

"Вартість активів — близько 250 млн грн, а обсяг боргів – 650 млн грн. Тобто ситуація з продажем цього ласого активу складна, бо покупцю треба буде доплатити за його купівлю", — написав Мовчан після наради з представниками ФДМ, Антимонопольного комітету та Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Голова парламентського комітету переконаний, що ці об`єкти мають працювати на економіку, а не просто стояти.

На кінець 2020 року, коли розпочалась масштабна приватизація спиртової галузі, в Україні було 78 державних підприємств. До продажу готували 41 об'єкт держпідприємства "Укрспирт" і 37 підприємств концерну "Укрспирт".

Відомо, що нині ФДМ хоче продати Зарубинський спиртзавод за 77,99 млн грн, що вдвічі нижче стартової ціни, Борщівське місце провадження діяльності та зберігання спирту – за 13,8 млн грн, Холминський спиртовий завод, вартість якого не оголошували.

До приватизації готують також ДП "Уладівський спиртовий завод" і ДП "Коростишівський спиртовий комбінат".

Як повідомляв портал "Коментарі", перед масштабною приватизацією у січні 2020 року прес-служба ДП "Укрспирт" відзвітувала про зростання чистого прибутку підприємства на 86% за 2019 рік — з 21,6 млн грн за підсумками 2018 року до 40,3 млн грн. Однак, картину псувала статистика випуску етилового спирту — 6,06 млн декалітрів. У той же час за даними самого ж "Укрспирту", виробничі потужності 41 підприємства, які входять в ДП, дозволяють виробляти до 30 млн декалітрів в рік. Тобто тоді вони використовувалися лише на 20%.