В Украине из-за недостатка сахара значительно подорожали кондитерские изделия

В Украине из-за плохого урожая сахарной свеклы в 2020 году потребители рынка почувствовали нехватку сладкого песка. В начале этого года из-за дорогого сахара подорожала кондитерка. Именно такие причины указывают в своем письме к президенту Зеленскому представители Объединения производителей пищевых продуктов. Они написали главе государства открытое письмо, где рассказали о ситуации на рынке, пишет УНИАН.

Кондитерские изделия (фото из открытых источников)

"Шоковые цены на сахар стали слишком высокими для кондитеров, потому что сахар — важная составляющая всех сладостей. В результате цены на украинскую продукцию только за первый квартал текущего года выросли на 15-20%", — говорится в заявлении.

В сообщении указано, что повышение цен не компенсировало потерь украинских производителей. Ведь значительная часть отрасли работает в минус. На фоне этой ситуации в Украине увеличился импорт сладостей из стран ЕС.

"Карамель и сахарное печенье стало дешевле производить в Европе, потому имеем рекордный рост импорта сладостей в Украину", — отмечают производители.

Также производители сообщили президенту, что из-за дефицита сахара в Украине пострадали хлебопекарные предприятия. Они на 200 млн грн увеличили свои расходы на закупку сахара. Страдают производители безалкогольных напитков, поскольку тоже используют много сахара.

Из-за такой ситуации на рынке несколько ассоциаций, в частности "Укркондпром", "Всеукраинская ассоциация пекарей", Союз украинских предпринимателей и другие обратились в Верховную Раду Украины с просьбой временно отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар. По их словам, восстановить пошлину можно после нового урожая в сентябре-октябре текущего года.

Министерство экономики разработало законопроект в апреле 2021 года для временной приостановки импортных пошлин на сахар. Но пока парламентарии не рассмотрели его в Раде.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине резко начали падать цены на вишню.





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