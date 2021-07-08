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Главная Новости Бизнес экономика В Украине из-за недостатка сахара значительно подорожали кондитерские изделия
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В Украине из-за недостатка сахара значительно подорожали кондитерские изделия

Производители обратились к президенту с открытым письмом

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине из-за плохого урожая сахарной свеклы в 2020 году потребители рынка почувствовали нехватку сладкого песка. В начале этого года из-за дорогого сахара подорожала кондитерка. Именно такие причины указывают в своем письме к президенту Зеленскому представители Объединения производителей пищевых продуктов. Они написали главе государства открытое письмо, где рассказали о ситуации на рынке, пишет УНИАН.

В Украине из-за недостатка сахара значительно подорожали кондитерские изделия

Кондитерские изделия (фото из открытых источников)

"Шоковые цены на сахар стали слишком высокими для кондитеров, потому что сахар — важная составляющая всех сладостей. В результате цены на украинскую продукцию только за первый квартал текущего года выросли на 15-20%", — говорится в заявлении.

В сообщении указано, что повышение цен не компенсировало потерь украинских производителей. Ведь значительная часть отрасли работает в минус. На фоне этой ситуации в Украине увеличился импорт сладостей из стран ЕС.

"Карамель и сахарное печенье стало дешевле производить в Европе, потому имеем рекордный рост импорта сладостей в Украину", — отмечают производители.

Также производители сообщили президенту, что из-за дефицита сахара в Украине пострадали хлебопекарные предприятия. Они на 200 млн грн увеличили свои расходы на закупку сахара. Страдают производители безалкогольных напитков, поскольку тоже используют много сахара.

Из-за такой ситуации на рынке несколько ассоциаций, в частности "Укркондпром", "Всеукраинская ассоциация пекарей", Союз украинских предпринимателей и другие обратились в Верховную Раду Украины с просьбой временно отменить ввозную пошлину на импортируемый сахар. По их словам, восстановить пошлину можно после нового урожая в сентябре-октябре текущего года.

Министерство экономики разработало законопроект в апреле 2021 года для временной приостановки импортных пошлин на сахар. Но пока парламентарии не рассмотрели его в Раде.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Украине резко начали падать цены на вишню.



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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/shokovi-cini-v-ukrajini-cherez-nestachu-cukru-znachno-podorozhchali-konditerski-virobi-novini-ukrajina-11476462.html
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Обусуждения

вано

сегодня, 21:53

какой сахар .некогда.землю надо дерибанить

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