В Украине изменились цены продуктовой корзины: что подешевело

В Украине снизились цены на минимальную продуктовую корзинку. Об этом информирует Экономический дискуссионный клуб.

Цены на продукты в Украине - фото: из открытых источников

В июне 2021 года стоимость минимальной продуктовой корзины в стране составляла 2066 гривен для трудоспособных лиц. Для нетрудоспособных — 1661 грн. Отмечается, что для первых за месяц стоимость корзинки упала на 32 гривны, а для вторых — на 19 гривен.

По словам источника, более чем на 15% подешевели яйца, на 13,6% овощи и бахчевые, молочные продукты упали в цене чуть больше чем на 2%, а также остальные товары стали дешевле на 1,8%.

Вместе с тем отмечается, что есть группа товаров, которая наоборот только увеличилась в цене. К примеру, картофель подорожал на 11,2%, практически на три процента стало дороже масло. Морепродукты и рыба увеличились в цене на пол процента. Стоимость мяса выросла на 0,4%. Меньше всего подорожали хлебные продукты — на 0,2%.





Большая часть расходов при подсчете стоимости минимальной продуктовой корзинки приходится на молочные товары. Они составляют практически 30% от общей суммы, или же около 600 гривен. Следующую позицию занимает мясо — более 23% или 486 гривен. На третьем месте хлебные продукты, занимающие 11,8% или 243 гривны от общей стоимости. Дешевле всего выходят яйца и другие товары. Они занимают примерно два процента.

К слову, с начала года минимальная продуктовая корзина для трудоспособных особ подорожала на 9,5% или на 180 грн, а для нетрудоспособных на 9,8% или на 148 гривен. За год для первой группы цены увеличились на 131 гривну, для второй — на 113 гривен.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине значительно подешевел популярный овощ, а также о рекордном подорожании подсолнечного масла.





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