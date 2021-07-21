В Украине рекордно подорожало подсолнечное масло: на сколько выросли цены

В Украине продолжается тенденция к подорожанию подсолнечного масла, при том, что во всем мире цена на продукцию упала практически на 10%. В нашей стране не было ни одного месяца за год, когда масло падало в цене. Такой информацией поделился экономист Олег Пендзин, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на ТСН.

Подсолнечное масло - фото из открытых источников

"За год масло выросло на 89%. С начала года – на 59%, а за последний месяц на 3.8%, то есть не было ни одного месяца, когда оно падало в цене, а в мире упало", – заявил эксперт.

Олег Пендзин подчеркнул, что в Украине есть всего несколько крупных производителей, поэтому спекулировать стоимостью просто. По словам специалиста, украинскому потребителю нет из чего выбирать: есть дорогое оливковое масло, а есть подсолнечное. При этом мир предлагает и другие виды продукции.

Кроме того, сказал Пендзин, производители из Украины вынуждены продавать в европейские страны масло по настоящим ценам.

"Если они там поставят цену не 28-29 крон, а поставят 50 чешских крон, то он с тем товаром останется. Никто у него не возьмет тот товар", – резюмировал экономист.

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