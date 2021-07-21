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Главная Новости Бизнес Агро В Украине рекордно подорожало подсолнечное масло: на сколько выросли цены
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В Украине рекордно подорожало подсолнечное масло: на сколько выросли цены

В Украине есть всего несколько крупных производителей, поэтому спекулировать стоимостью просто

сегодня, 11:36
Автор:

Елизавета Черных

В Украине продолжается тенденция к подорожанию подсолнечного масла, при том, что во всем мире цена на продукцию упала практически на 10%. В нашей стране не было ни одного месяца за год, когда масло падало в цене. Такой информацией поделился экономист Олег Пендзин, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на ТСН. 

В Украине рекордно подорожало подсолнечное масло: на сколько выросли цены

Подсолнечное масло - фото из открытых источников

 "За год масло выросло на 89%. С начала года – на 59%, а за последний месяц на 3.8%, то есть не было ни одного месяца, когда оно падало в цене, а в мире упало", – заявил эксперт. 

Олег Пендзин подчеркнул, что в Украине есть всего несколько крупных производителей, поэтому спекулировать стоимостью просто. По словам специалиста, украинскому потребителю нет из чего выбирать: есть дорогое оливковое масло, а есть подсолнечное. При этом мир предлагает и другие виды продукции. 

Кроме того, сказал Пендзин, производители из Украины вынуждены продавать в европейские страны масло по настоящим ценам. 

"Если они там поставят цену не 28-29 крон, а поставят 50 чешских крон, то он с тем товаром останется. Никто у него не возьмет тот товар", – резюмировал экономист.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в данный период в Украине значительно изменились цены на овощи, что входят в так называемый "борщевой" набор. Эксперты рассказали о том, стоимость каких продуктов изменилась больше всего и что на это повлияло. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что появление арбузов на рынке символизирует самый разгар лета, ведь кто же не любит полакомиться сочной мякотью полосатой баштанной культуры в жару. Однако в июле 2021 года за такое удовольствие придется заплатить в три раза больше, чем в прошлом году. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-rekordno-podorozhalo-podsolnechnoe-maslo-pochemu-za-granitsej-tsena-upala.htm?_gl=1*1oiuhqh*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNjg1NDQ0OC43Mi4xLjE2MjY4NTQ3MjguMA..&_ga=2.14649015.168437
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Сташинский

сегодня, 11:14

что ни день, то больше гидности

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