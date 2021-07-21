В Украине рекордно подорожало подсолнечное масло: на сколько выросли цены

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Елизавета Черных
В Украине продолжается тенденция к подорожанию подсолнечного масла, при том, что во всем мире цена на продукцию упала практически на 10%. В нашей стране не было ни одного месяца за год, когда масло падало в цене. Такой информацией поделился экономист Олег Пендзин, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на ТСН.
Подсолнечное масло - фото из открытых источников
Олег Пендзин подчеркнул, что в Украине есть всего несколько крупных производителей, поэтому спекулировать стоимостью просто. По словам специалиста, украинскому потребителю нет из чего выбирать: есть дорогое оливковое масло, а есть подсолнечное. При этом мир предлагает и другие виды продукции.
Кроме того, сказал Пендзин, производители из Украины вынуждены продавать в европейские страны масло по настоящим ценам.
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