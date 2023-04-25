В Украине обсуждают "копеечку" Ахметова

СМИ и блоггеры обсуждают сверхприбыли, которые получает компания Ахметова ДТЭК, покупая электроэнергию за копейку, а продавая за 3000 гривен потребителям. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на публикацию экс-руководителя пресс-центра компании "Нафтогаз" Юрия Корольчука в издании telegra.ph.

Ринат Ахметов

"Писать о схемах в Украине — бесполезное дело. Они вырастают как грибы. И наивно считать, что такое безобразие происходит без пассивного согласия ЕС и США, — отмечает Юрий Корольчук. — "Энергоатом" имел право продать, а ДТЭК купить по такой цене. Ну, если пару лет все радовались тому, что канадскую тяжелую нефть продавали по цене "минус 20 долл." лишь бы забрали и вывезли, то это был рынок, а теперь в Украине по сути аналогичная ситуация – это уже не рынок".

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Автор считает, что единственное, что можно в данном случае предъявить Ахметову – это монопольный сговор. Но перспективы такого обвинения маловероятны.

"Вопрос в том, если был факт заговора (а он вполне мог себе быть), то это в Украине тупик — никто ничего расследовать не будет. Вот — старый "Роттердам плюс" то выкапывают, то закапывают. И только делают нервы Ахметову. ДТЭК получит свою выгоду от сведения своего внутреннего баланса и продажи электроэнергии на экспорт", — пишет Юрий Корольчук.

Прогноз автора неутешительный — ДТЭК и дальше будет покупать электроэнергию по копейке, а будет продавать по 3000 гривен, наживая сверхприбыли. Причина этого – отсутствие реального рынка электроэнергии в стране. Другой возможный вариант – приватизация ДТЭКом "Энергоатома" с примерно схожими последствиями для населения страны.

"В целом без "Энергоатома" любая деятельность ДТЭК в Украине обречена на капитуляцию. И ни один рынок не поможет, никакие гигаватты солнечной или ветровой генерации не спасут. Поэтому или ДТЭК будет поддерживать существующую кривую модель рынка, или ДТЭК станет первым в очередь на приватизацию "Энергоатома", если такое когда-нибудь произойдет, но, конечно, я разделяю переживание ДТЭК. Когда народ каждый день слышит, что пора повышать электроэнергию до 3, 6 или 8 грн за кВт, то продажа ДТЭК по 1 копейке будет вызывать закономерные мрачные реакции ", – пишет Юрий Корольчук.

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