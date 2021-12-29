В Украине подорожает хлеб: производители рассказали, на сколько вырастет цена

В нашей стране уже скоро должен подорожать ежедневный продукт украинцев – буханка хлеба. Он поднимется на 30 процентов. Об этом информируют "Українські новини".

В Украине подорожает хлеб (фото из открытых источников)

Причина удорожания ежедневного национального продукта – рекордное увеличение цен на голубое топливо для украинских хлебокомбинатов и пекарен.

Как отметил глава Всеукраинского объединения пекарей Юрий Дученко, чтобы хлебопекарная отрасль не стала банкротом во время рекордного подорожания цен на голубое топливо, должна подняться стоимость буханки хлеба на 30 процентов.

По его словам, стремительный взлет стоимости голубого топлива привел до крайнего предела выживания представителей перерабатывающей и пищевой отрасли Украины. Буханка хлеба в ценовом эквиваленте всегда была доступна. Но сегодня перед хлебопекарями стоит реальный вызов прекращения производственного процесса.

Если еще год назад, на выпечку одной ароматной буханки тратилось газа по себестоимости на 50 коп, то сейчас это стоит уже пять гривен.

Юрий Дученко резюмировал, что во избежание ценового шока при договоренностях с сетевыми торговыми заведениями можно было бы провести плавное удорожание хлебобулочной продукции в течение определенного времени. Но они перевели на себя функции администрирования цен и не дают разрешения пекарям, чтобы те могли ввести экономически обоснованное удорожание в размере определенного процента. Речь шла о подорожании на 5 процентов постепенно, но теперь хлебопекари подошли к критическому пределу и вынуждены увеличить цены на 30 процентов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кабмин собирается ограничить цену на газ производителям хлеба.

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