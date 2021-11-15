В Украине подорожает хлеб: сколько будут платить украинцы

В нашей стране в ближайшее время может подняться стоимость хлеба – ценники на этот продукт могут подняться на 20%. Об этом сообщает "Сегодня", обнародуя мнения специалистов.

В Украине подорожает хлеб (фото из открытых источников)

Как подчеркнул глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко, уже к завершению 2021 г. будущее подорожание поднимет цену хлеба на 10%. После нового года состоится следующий этап удорожания. Ценники снова поднимутся на 10%.

Причина роста цен на хлебобулочные изделия – увеличенные тарифы на газ для пекарен и изменение стоимости энергоносителей.

По словам директора хлебокомбината Юрия Новоставского, они должны брать кредиты, чтобы своевременно выплачивать плату своим работникам.

Вместе с тем представитель национального союза пекарей делает предупреждение, что даже после удорожания хлеба качество его ухудшится.

По его словам, мука, из которой будут выпекать уже более дорогой продукт, будет иметь пониженные пекарские качества. Хлебина будет не такой рыхлой и ароматной, не будет уже такого вкуса. Специалист объясняет это нехваткой качественной муки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине подорожает популярный овощ . Директор по развитию бизнеса компании по продажам техники для хранения Van Dijk Technics Андрей Марущак отметил, что по прогнозам, ценник на лук в стране станет значительно выше после Нового года. До этого стоимость овоща будет средней. 2021 стал сложным для фермеров, поскольку погодные условия буквально портили, а иногда и уничтожали немалую часть урожая. Так, например, в конце лета текущего года овощеводы заявили, что больше не хотят выращивать свеклу, огурцы, капусту и морковь.

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