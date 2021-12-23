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В Украине подорожала пшеничная мука: сколько будут платить украинцы

Индекс потребительских цен на муку составил 104, 90 процента

23 декабря 2021, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В магазинах, супермаркетах и на украинских базарах поднялись ценники на такой важный в повседневной жизни товар, как пшеничная мука. Об этом сообщает Земляк.

В Украине подорожала пшеничная мука: сколько будут платить украинцы

В Украине подорожала мука (фото из открытых источников)

Важно, что в торговых точках базара "Столичный", средняя цена этого сыпучего продукта достигает 12 грн, а самая высокая – свыше 15 грн. На "Шуваре", где торгуют оптом, два килограмма муки будут стоить покупателю больше 45 грн. В магазинах, в розницу, она стоит еще дороже – 1 кг муки стоит почти 22 грн. В прошлом месяце оно стоило меньше на 1,85 грн.

По информации экспертов, индексы потребительских цен на муку составили 104,90 процентов. Это означает, что по сравнению с ноябрем, стоимость этого продукта, популярного у украинских хозяек, стала больше почти на 5 процентов. В ноябре эти показатели потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу составили 101,74 процента.

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что как изменились  цены на продукты питания в Украине. Эксперты отметили, что за 14 дней больше всего изменились цены на овощи и фрукты. Лидером удорожания стала капуста, стоимость которой подскочила на 30% (2,44 грн.). Пока килограмм популярного продукта можно купить за 10,65 гривен. Идет рост цен на помидоры. Они прибавили к стоимости 12% до 49,44 гривен за килограмм в среднем. Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса отмечают, что в Украине продолжают расти цены на сливочное масло. За рассматриваемый период стоимость увеличилась на 5%. Так, за масло в среднем просят 50,85 гривен за 200 г. Одна из причин удорожания – сезонный рост цен на сырье – молоко.


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Источник: https://zemliak.com/news/biznes-u-seli/1650-v-ukrajini-rekordno-zrosla-cina-na-muku
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