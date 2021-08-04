В Украине подорожало молоко: сколько будут платить украинцы

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Лиля Воробьева
Цена на украинское молоко поднялась вверх. Молочные продукты всегда дорожают в конце лета, когда заканчивается пора летнего молока. В этом году все повторяется, уже начинается осенний период. Поэтому продукция животноводства дорожает. Об этом сообщает "Агропортал".
Молочные продукты в Украине (фото из открытых источников)
Представитель Ассоциации производителей молока Владимир Андриец сообщил, что в этом году цены на молоко не менялись 6 месяцев этого года, так же они демонстрировали стабильность 7 месяцев подряд.
Этот вопрос интересует многих наших соотечественников, ведь молоко, как и хлеб — продукт первой необходимости. Особенно для людей старшего возраста и детей.
Эксперт Андриец говорит, что в мире подорожали зерновые и масличные, без них животноводство не будет успешно развиваться. А также выросли цены на так называемые составляющие кормового стола.
По его словам, в настоящее время зерновые и масличные подешевели. Но белковые компоненты остаются недешевыми. Поэтому понятно, что себестоимость производства молока таки выросла. Соответственно, изменилась в сторону увеличения, цена на молоко.
При этом, переработчикам не хватает украинского молока. Оно теперь в дефиците. Ведь поголовье каждый раз уменьшается.
Теперь молоко сорта экстра прибавило в цене всего -24 коп. со средними и большими партиями поставок. Отныне оно стоит 10,45 грн / кг.
Соответственно, высший сорт поднялся на 20 коп., До10,01 грн / кг. Именно по такой цене закупают молоко у фермеров.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что цены на еду в Украину сравнили с США и Европой.
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