В Украине подорожало молоко: сколько будут платить украинцы

Цена на украинское молоко поднялась вверх. Молочные продукты всегда дорожают в конце лета, когда заканчивается пора летнего молока. В этом году все повторяется, уже начинается осенний период. Поэтому продукция животноводства дорожает. Об этом сообщает "Агропортал".

Молочные продукты в Украине (фото из открытых источников)

Представитель Ассоциации производителей молока Владимир Андриец сообщил, что в этом году цены на молоко не менялись 6 месяцев этого года, так же они демонстрировали стабильность 7 месяцев подряд.

Почему подорожало украинское молоко

Этот вопрос интересует многих наших соотечественников, ведь молоко, как и хлеб — продукт первой необходимости. Особенно для людей старшего возраста и детей.

Эксперт Андриец говорит, что в мире подорожали зерновые и масличные, без них животноводство не будет успешно развиваться. А также выросли цены на так называемые составляющие кормового стола.

По его словам, в настоящее время зерновые и масличные подешевели. Но белковые компоненты остаются недешевыми. Поэтому понятно, что себестоимость производства молока таки выросла. Соответственно, изменилась в сторону увеличения, цена на молоко.

При этом, переработчикам не хватает украинского молока. Оно теперь в дефиците. Ведь поголовье каждый раз уменьшается.

"Добавит также напряжения уже подписанный и обнародованный закон Украины, предусматривающий возврат ставки НДС до 20% на молоко цельное. Это потребует дополнительных оборотных средств для производителей. Последние процедуры подписания протоколов еще происходили без фиксации НДС, однако со стороны переработки есть желание вернуться к старому формату согласования цен с включением этого налога в протоколы согласования цен ", — отметил представитель Ассоциации производителей молока.

Теперь молоко сорта экстра прибавило в цене всего -24 коп. со средними и большими партиями поставок. Отныне оно стоит 10,45 грн / кг.

Соответственно, высший сорт поднялся на 20 коп., До10,01 грн / кг. Именно по такой цене закупают молоко у фермеров.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что цены на еду в Украину сравнили с США и Европой.

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