В Украине подорожают сигареты: какую цену ожидать

Правительство заговорило о повышении цен на табачные изделия. Об этом читателям сообщило издание OBOZREVATEL.

В Украине поднимется цена на сигареты. Фото: gazeta.ru

Подорожание может произойти с начала нового года. Цена за пачку сигарет сможет подняться на 8-12 гривен.

Поэтому самые дешевые табачные изделия будут стоить на 8 гривен больше. Всего их средняя цена составит 49,4 гривны. За сигареты среднего качества придется заплатить на 9 гривен больше. Их цена составит до 57,8 гривны. Сигареты премиум-класса подорожают больше всего — почти на 12 гривен. Их средняя цена составит 66,8 гривны.

Кроме сигарет подорожают и жидкости для электронных сигарет и сигареты (хитсы) для IQOS.

В будущем Украина может запретить продавать сигареты тем, кто не достиг 21 года. Распрощаться могут и с сигаретами с ароматизаторами.

Проходить такие изменения будут в рамках директивы Европейского Союза. Согласно ей ежегодно в Украине повышают акциз на сигареты на двадцать процентов. Постепенно Украина достигнет того, что стоимость одной пачки составит 100 гривен.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины сообщило, какая группа граждан не почувствует повышения тарифов. Ими станут украинцы, которые получают субсидии. Это произойдет потому, что размер материальной помощи, которую они получат, будет увеличен. Если же домохозяйства не имеют субсидий, однако им трудно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, они могут оформить помощь.

Также сайт "Комментарии" подсчитал, сколько стоит приготовить к Новому году популярный салат оливье. В этом году за 2 килограмма оливье придется заплатить 152 гривен. Это на 7 гривен больше, чем в 2019-м.

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