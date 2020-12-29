kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26690.56

ETH/USD

714.66

LTC/USD

128.32

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине подорожают сигареты: какую цену ожидать
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине подорожают сигареты: какую цену ожидать

Увеличение цены на сигареты происходит в рамках директивы Европейского Союза

сегодня, 09:50
Автор:

Кириєнко Анна

Правительство заговорило о повышении цен на табачные изделия. Об этом читателям сообщило издание OBOZREVATEL.

В Украине подорожают сигареты: какую цену ожидать

В Украине поднимется цена на сигареты. Фото: gazeta.ru

Подорожание может произойти с начала нового года. Цена за пачку сигарет сможет подняться на 8-12 гривен.

Поэтому самые дешевые табачные изделия будут стоить на 8 гривен больше. Всего их средняя цена составит 49,4 гривны. За сигареты среднего качества придется заплатить на 9 гривен больше. Их цена составит до 57,8 гривны. Сигареты премиум-класса подорожают больше всего — почти на 12 гривен. Их средняя цена составит 66,8 гривны.

Кроме сигарет подорожают и жидкости для электронных сигарет и сигареты (хитсы) для IQOS.

В будущем Украина может запретить продавать сигареты тем, кто не достиг 21 года. Распрощаться могут и с сигаретами с ароматизаторами.

Проходить такие изменения будут в рамках директивы Европейского Союза. Согласно ей ежегодно в Украине повышают акциз на сигареты на двадцать процентов. Постепенно Украина достигнет того, что стоимость одной пачки составит 100 гривен.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины сообщило, какая группа граждан не почувствует повышения тарифов. Ими станут украинцы, которые получают субсидии. Это произойдет потому, что размер материальной помощи, которую они получат, будет увеличен. Если же домохозяйства не имеют субсидий, однако им трудно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, они могут оформить помощь.

Также сайт "Комментарии" подсчитал, сколько стоит приготовить к Новому году популярный салат оливье. В этом году за 2 килограмма оливье придется заплатить 152 гривен. Это на 7 гривен больше, чем в 2019-м.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/v-ukraini-zletyat-tsini-na-sigareti-i-vvedut-novi-pravila-skilki-bude-koshtuvati-pachka.htm
Теги:
comments

Обусуждения

Сергей

сегодня, 10:32

Кило табака 400 гривен.пачка гильз 500 штук 50 гривен.пусть сами курят свои сигареты....

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ