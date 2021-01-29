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В Украине повысят пенсии: когда и сколько добавят

В ближайшее время украинских пенсионеров ждет индексация выплат

сегодня, 18:05
Автор:

Любовь Блажко

Пенсии в Украине в 2021 году хотят повысить в несколько раз. В скором времени украинцев ждет индексация выплат, а также отдельные категории получат доплаты. Об этом заявила народный депутат Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". 

В Украине повысят пенсии: когда и сколько добавят

Пенсии в Украине в 2021. Фото: ukraina24

Сообщается, что индексацию  хотят провести в марте этого года. 

"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году — около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 — это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", — объяснила Кравчук.

Народный депутат добавила, что в Верховной Раде ввели дополнительные доплаты к пенсиям. Каждый пенсионер 80+ получает 500 гривен прибавки к пенсии, начиная с прошлого года. А уже с июля надбавки в размере 400 гривен начнут получать те, кому 75-80 лет. Пенсионеры, которые живут сами, смогут получать дополнительно 800 гривен к пенсии. Кравчук сообщила, что законопроект уже согласован. 

Как сообщало издание "Комментарии", какую пенсию хотят получать украинцы. Компанией Research & Branding Group был проведен опрос, который показал, что желаемый уровень пенсии для украинцев составляет 11 359 гривен. А эта цифра в 3,3 раза больше, чем зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии на октябрь этого года. 
Создатели данного опроса поделились, что ответы участников достаточно разные. К примеру, если минимальная пенсия, на которую согласны украинцы, составляет 2 тысячи гривен, то максимальное значение достигает 70 тысяч гривен.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/7553-v-ukraine-povysyat-pensii-sluga-naroda-rasskazala-komu-i-na-skolko
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