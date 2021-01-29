В Украине повысят пенсии: когда и сколько добавят

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Любовь Блажко
Пенсии в Украине в 2021 году хотят повысить в несколько раз. В скором времени украинцев ждет индексация выплат, а также отдельные категории получат доплаты. Об этом заявила народный депутат Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
Пенсии в Украине в 2021. Фото: ukraina24
Сообщается, что индексацию хотят провести в марте этого года.
Народный депутат добавила, что в Верховной Раде ввели дополнительные доплаты к пенсиям. Каждый пенсионер 80+ получает 500 гривен прибавки к пенсии, начиная с прошлого года. А уже с июля надбавки в размере 400 гривен начнут получать те, кому 75-80 лет. Пенсионеры, которые живут сами, смогут получать дополнительно 800 гривен к пенсии. Кравчук сообщила, что законопроект уже согласован.
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