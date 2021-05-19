С 1 июля украинцев ждет повышение пенсий на 40%. Такой информацией поделились в Минсоцполитики, рассказали в телепередаче "Сніданок з 1+1".

В Украине повысят пенсию: когда и у кого вырастут выплаты - фото: 24 канал

Однако увеличение пенсионных выплат коснется не всех граждан. Надбавку в размере сто гривен получат пенсионеры, которых в 2020 году не коснулась индексация, а это практически 500 тыс. человек.

"Мы знаем эту категорию людей. Когда делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще полмиллиона вот таких людей. Мы для них также определили ежемесячную доплату по 100 гривен", — рассказала глава министерства социальной политики Марина Лазебная.

Сообщается, что в планах у Кабинета министров повышение пенсии до двух тысяч гривен людям, имеющим первую группу инвалидности. На 40% могут вырасти выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью.

Напомним, что выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими амбициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.



Ранее портал "Комментарии" писал о том, что стало известно на сколько в Украине отличаются пенсии для мужчин и женщин. Оказалось, что разница между пенсиями представителей мужского и женского пола существенная. В 2021 году средняя пенсия у мужчин составляет 4242,53 гривны. В это же время у женщин — 3031,32 гривны. Выплаты отличаются почти на 30%.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!