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Елизавета Черных
С 1 июля украинцев ждет повышение пенсий на 40%. Такой информацией поделились в Минсоцполитики, рассказали в телепередаче "Сніданок з 1+1".
В Украине повысят пенсию: когда и у кого вырастут выплаты - фото: 24 канал
Однако увеличение пенсионных выплат коснется не всех граждан. Надбавку в размере сто гривен получат пенсионеры, которых в 2020 году не коснулась индексация, а это практически 500 тыс. человек.
Сообщается, что в планах у Кабинета министров повышение пенсии до двух тысяч гривен людям, имеющим первую группу инвалидности. На 40% могут вырасти выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью.
Напомним, что выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими амбициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что стало известно на сколько в Украине отличаются пенсии для мужчин и женщин. Оказалось, что разница между пенсиями представителей мужского и женского пола существенная. В 2021 году средняя пенсия у мужчин составляет 4242,53 гривны. В это же время у женщин — 3031,32 гривны. Выплаты отличаются почти на 30%.
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