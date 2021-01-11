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Главная Новости Бизнес экономика В Украине появится Starbucks: компания озвучила детали
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В Украине появится Starbucks: компания озвучила детали

Украинцы смогут купить кофе известного бренда, чтобы приготовить его дома

сегодня, 13:53
Автор:

Любовь Блажко

Компания Nestlé запускает линейку продуктов на украинском рынке совместно с брендом Starbucks. Покупатели смогут приобрести кофе всемирно известной марки, чтобы приготовить его дома. Об этом пишет "Интерфакс". 

В Украине появится Starbucks: компания озвучила детали

В Украине появится Starbucks. Фото: obozrevatel

"В рамках партнерства двух компаний на украинский рынок выпущена линейка кофе для приготовления дома", – сообщается в пресс-анонсе.

Известно, что 15 января компания Nestlé расскажет о деталях совместной работы со Starbucks, а также поделится своими планами по развитию кофейной индустрии в Украине. Стоит добавить, что кофе Starbucks уже появилось на украинском рынке: его можно купить в крупных маркетплейсах и в нишевых интернет-магазинах, а также в крупных розничных сетях. Цена продукта за 100 грамм – 100 гривен. 

Starbucks – всемирно известная компания, которая занимается продажей и приготовлением кофе. Основатели компании открыли более 30 тысяч торговых точек по всему миру в 70 странах. Основана она была в 1971 году в Сиэтле (штат Вашингтон). 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Starbucks "одалживает" деньги у своих клиентов. Приложение Starbucks позволяет компании получить доступ к беспроцентной кредитной линии и приносит дополнительный доход, сообщает Inc.com. Речь идет о том, что Starbucks использует остатки на виртуальных и физических подарочных картах клиентов, которые  по состоянию на сегодня составляют более 1,4 млрд долл.

Еще недавно клиентам кафе приходилось переводить деньги на виртуальную карту Starbucks, если они хотели рассчитаться через приложение. Владельцы карт при расчете через приложение могли получить две звезды за каждый потраченный доллар.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/714661.html
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