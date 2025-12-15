logo

В Украине прекратили работу более 11 тысяч компаний: какой бизнес закрывают чаще всего
В Украине прекратили работу более 11 тысяч компаний: какой бизнес закрывают чаще всего

Больше всего компаний с начала года закрылось в Киеве, на Днепропетровщине, Львовщине и Одесщине

15 декабря 2025, 17:44
Автор:
Маламура Сергій

С начала года в Украине официально закрылось 11 223 компаний. Больше всего – в сентябре, когда прекратили работу 1 464 предприятия.

В региональном разрезе чаще всего компании закрывались в Киеве — 1289 прекращений, или 12% от общего количества. Далее следуют Днепропетровщина (824 закрытия), Львовщина (772), Одесщина (738) и Киевщина (589). Об этом сообщает портал открытых данных Опендатабот.

Что касается среднего срока жизни бизнеса, то дольше всего работают акционерные общества — средний возраст закрытых бизнесов в этом году достиг 28 лет и 7 месяцев. Несколько отстают органы местного самоуправления – 27 лет 10 месяцев, и государственные предприятия – 26 лет и 7 месяцев.

Наименьший срок жизни оказался у благотворительных организаций – 5 лет, обслуживающих кооперативов – 7 лет 5 месяцев и ООО – 8,5 года.

Самыми уязвимыми в этом году оказались общественные организации — 1498 прекратили работу. Средний срок жизни ОО в Украине – 11 лет. Значительные потери наблюдаются и среди компаний в оптовой торговле (1001 компания), образовании (981), государственном управлении и обороне (966) и сельском хозяйстве (794).

"Средний срок существования компаний, прекративших работу в этом году, сильно отличается. Дольше всего продержались предприятия сферы образования — 23 года и 10 месяцев, здравоохранения — 23 года и 7 месяцев, а также ветеринарной деятельности — более 22 лет. Самыми "молодыми" среди наиболее часто закрывавшихся в этом году оказались компании в сфере IT и охранной деятельности, где средний возраст составлял около пяти лет", — отмечают аналитики.

Расчет производился в сферах, в которых закрылось более 100 компаний за 11 месяцев 2025 года.

Как сообщал портал "Комментарии", за три месяца после вступления в силу Закона о лоббировании в Украине в соответствующий Реестр было внесено 110 участников. В настоящее время активными лоббистами остаются 108. Среди зарегистрированных — 55 компаний, 54 человека и одно иностранное представительство.



Источник: https://opendatabot.ua/analytics/business-midage-2025
